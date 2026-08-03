Seguro de responsabilidad civil: el respaldo que todo profesionista independiente necesita

Edna es cardióloga y una paciente la demandó por daños y perjuicios a la salud. La autoridad otorgó la razón a la demandante y tuvo que pagar una cantidad importante de dinero por indemnización que estaba fuera de su presupuesto. Se trata de un caso ilustrativo, pero no irreal en el mundo de la medicina.

Si eres doctor, veterinario, abogado, contratista o ejerces cualquier otra profesión y trabajas de manera independiente, es importante prevenir antes que lamentar, particularmente si tu actividad tiene un nivel de riesgo elevado. Los accidentes no esperan y un seguro de responsabilidad civil (RC) o daños a terceros es una alternativa eficiente para enfrentar eventos inesperados.

Claudia Granados, subdirectora de Responsabilidad Civil en GMX Seguros, comenta que —en general— las pólizas de RC juegan una parte importante en la vida diaria y en la labor de profesionistas que trabajan para una empresa.

Por ejemplo, en algunos hospitales piden como requisito de contratación que el equipo médico tenga su seguro privado personal, mientras que hay pólizas que cubren los daños por mordeduras o ataques de mascotas (un tema que desarrollaremos en otro texto).

A diferencia de lo que se piensa, dice la especialista, estos seguros no son costosos para los beneficios que otorgan. Su precio depende —principalmente— de la profesión y el giro a la que se enfoque.

Por ejemplo, la póliza para un doctor cuesta alrededor de 7,000 pesos al año y para un abogado, cerca de 2,000 pesos. Claro que hay seguros más onerosos, con protección para actividades de alto riesgo, como el sector constructor, por ejemplo.

Granados señala que la contratación de las pólizas de RC va en aumento y destaca que los sectores de medicina hospitalaria, así como hotelería y esparcimiento, son los más afectados por demandas de responsabilidad civil.

Seguro de RC del auto, uno de los más populares

La póliza de RC de un auto ofrece respaldo ante daños que eventualmente ocasionas a terceros en sus bienes o persona. Es el mínimo obligatorio que por ley se pide para circular en zonas federales y en algunos estados donde ya es obligatorio.

De acuerdo con un ejercicio que realizó este diario en el simulador de Condusef, donde se cotizaron diferentes marcas y modelos, el costo de un seguro de daños a terceros puede rondar entre 3,000 y 7,000 pesos.

Carlos Jiménez, director de Daños y Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), comenta que contar con este tipo de polizas es de suma importancia, porque evita la pérdida de patrimonio de una persona en un lamentable accidente.

Y es que, una lesión grave puede representar un costo de entre 350,000 y 450,000 pesos, una cifra que puede ser mayor al valor de un auto que la generó, y cuando ésta es catastrófica y necesita intervenciones quirúrgicas delicadas, la estadística da cuenta que pueden representar gastos de 1 o 2 millones de pesos.

Voy a contratar un seguro de RC, ¿en qué debo fijarme?

La subdirectora de Responsabilidad Civil en GMX Seguros señala que, si bien el precio es importante, no es el único factor que debes tomar en cuenta para contratar una póliza de este tipo.

También debes poner especial atención en tres factores.

Que proteja por daños y perjuicios a terceras personas causados por error u omisión por la profesión que ejerces.

Que incluya la indemnización a terceras personas por daños a bienes, a la salud, incapacidades , muerte, perjuicios y daño moral.

Que tenga acompañamiento en el análisis y defensa legal.

Es muy importante que estén claros estos puntos, porque algunos seguros sólo incluyen la parte legal y no indemnizatoria, dice.

4 razones para asegurar la práctica profesional

1.- Protección patrimonial. Este seguro protege a una persona o empresa contra reclamos de terceros por daños económicos causados por sus acciones negligentes o imperitas. Su cobertura blinda ante pérdidas económicas derivadas de demandas, costos de análisis y defensa jurídica, así como indemnizaciones.

2.- Continuidad laboral. Existen trabajos particularmente sensibles al riesgo de causar daños, donde un solo error puede comprometer la continuidad de la práctica profesional y afectar gravemente la reputación. Esta herramienta ayuda a responder ágilmente ante imprevistos sin perder credibilidad.

3.- Competitividad estratégica. En sectores como la construcción, contar con un seguro es crucial para participar en licitaciones y firmar contratos. Por tanto, disponer de una póliza de RC abre nuevas oportunidades de negocio y fortalece la capacidad de competir en mercados cada vez más exigentes.

4.- Respaldo comprobable. Incluso cuando no exista una exigencia contractual de por medio, para muchos clientes y proveedores, el que una profesional cuente con un respaldo legal y económico se ha convertido en un estándar de confianza, al reflejar compromiso y cumplimiento con la seguridad.

“Ejercer una profesión implica asumir grandes responsabilidades. En ese camino, los seguros de RC se convierten en aliados estratégicos que protegen el patrimonio y fortalecen la continuidad de los proyectos. Para las abogados, arquitectos, médicos y contratistas que construyen confianza todos los días en su relación con terceros, esta cobertura representa seguridad, respaldo y la libertad de seguir creciendo con certeza”, señala Granados.