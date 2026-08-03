Fujimori anuncia despliegue de militares en las calles de Perú para combatir al crimen

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha anunciado que en los "próximos días" efectivos de las Fuerzas Armadas van a estar desplegados en la calles para reforzar las labores de control y seguridad de la Policía, en un momento en el que el país viene arrastrando una grave crisis de seguridad.

"En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte", ha adelantado en una vídeo publicado en las últimas horas en sus redes sociales, en línea con las promesas que hizo durante la campaña que, esta vez sí, le ha llevado hasta la presidencia después de tres intentos fallidos.

Asimismo, ha trasladado que los militares también serán desplegados en los centros penitenciarios del país para reforzar la seguridad, después de un acuerdo alcanzado recientemente en una reunión de gabinete.

Fujimori ha reafirmado que la lucha contra el crimen y la inseguridad ciudadana será uno de los ejes prioritario de su Gobierno. De igual forma, se ha comprometido con la reconstrucción de las regiones del departamento de Junín afectadas por el terremoto de mediados de julio y la gestión del fenómeno de El Niño.