¿Prohibir celulares en las escuelas es suficiente? SEP plantea debate sobre redes sociales

El debate sobre el uso de celulares, redes sociales y plataformas digitales entre niñas, niños y adolescentes no debe limitarse a prohibir los teléfonos en las escuelas. Esa fue la postura del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien aseguró que el Gobierno de México busca abrir una discusión más amplia sobre el impacto que la tecnología tiene en el desarrollo de los menores.

Durante la conferencia matutina del 28 de julio, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) explicó que la intención de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es construir una política pública basada en evidencia científica que permita comprender cómo las redes sociales y sus algoritmos influyen en los hábitos, conductas y procesos de aprendizaje de las nuevas generaciones.

"Es muy importante analizar el tema de las redes y el impacto que tienen en nuestros hijos, más allá de las escuelas; ahí no termina la responsabilidad", señaló Delgado.

El debate va más allá de prohibir celulares

Las declaraciones ocurren mientras el Gobierno federal prepara una iniciativa para regular el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas, la cual aún se encuentra en fase de consulta.

La propuesta no busca una prohibición inmediata, sino establecer reglas para fomentar un uso responsable de la tecnología sin impedir su aprovechamiento con fines educativos. Antes de que llegue al Congreso, la SEP realizará foros con docentes, madres y padres de familia, estudiantes, especialistas y organismos internacionales para construir una propuesta sustentada en evidencia científica.

La dependencia ha adelantado que la regulación incluirá temas como:

Uso de celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar.

Excepciones para actividades pedagógicas, emergencias o necesidades médicas.

Programas de alfabetización digital.

Campañas sobre salud mental y uso responsable de la tecnología.

Lineamientos nacionales para los planteles educativos.

Actualmente, 16 estados del país ya cuentan con algún tipo de regulación para restringir el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica.

SEP advierte sobre el papel de los algoritmos

Mario Delgado explicó que el problema no radica únicamente en el dispositivo, sino en el funcionamiento de las plataformas digitales.

Según el funcionario, los teléfonos inteligentes y las redes sociales dejaron de ser herramientas pasivas, ya que los algoritmos aprenden del comportamiento de los usuarios, buscan mantener su atención y pueden modificar hábitos, rutinas y conductas.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, dijo, el impacto es mayor porque su cerebro aún se encuentra en desarrollo.

Además, señaló que los adolescentes suelen ser más sensibles a la aprobación de sus pares, por lo que las dinámicas de las redes sociales pueden aumentar la presión social y favorecer contenidos diseñados para generar polémica, división o reacciones emocionales intensas.

Especialistas alertan sobre efectos en el desarrollo cerebral

Durante la presentación participaron especialistas nacionales e internacionales que respaldaron la necesidad de ampliar el debate.

La investigadora de la Universidad de Washington, Lucía Magis Weinberg, explicó que la adolescencia (entre los 10 y los 25 años) es una etapa en la que el sistema encargado de las emociones madura antes que la parte del cerebro responsable del autocontrol y la toma de decisiones.

Ese desfase, señaló, convierte a los adolescentes en una población especialmente vulnerable frente a la presión social y a los mecanismos de recompensa utilizados por las plataformas digitales.

La especialista advirtió que el diseño de muchas aplicaciones activa constantemente los circuitos de recompensa del cerebro, lo que favorece conductas automáticas, estrés digital e incluso el desarrollo de adicciones.

Asimismo, indicó que el uso excesivo de pantallas puede provocar:

Disminución de la capacidad de atención.

Alteraciones del sueño.

Sedentarismo.

Menor convivencia presencial.

Desplazamiento de actividades esenciales para el aprendizaje y la construcción de la identidad.

Por ello, llamó a fortalecer la orientación familiar, establecer límites al tiempo frente a las pantallas y promover espacios de desconexión.

"Tecnoadicción" preocupa a la SEP

La maestra en Orientación Psicológica y especialista en prevención de adicciones, Tania Jiménez García, explicó que el uso excesivo de dispositivos tecnológicos incrementa la producción de dopamina de manera artificial.

Con el tiempo, dijo, el cerebro se adapta a ese estímulo y disminuye su producción natural, lo que puede favorecer procesos de dependencia conocidos como "tecnoadicción".

La especialista sostuvo que el abuso de la tecnología puede afectar la corteza prefrontal, región relacionada con la atención, el control de impulsos, la regulación emocional y la toma de decisiones.

Entre las posibles consecuencias mencionó:

Baja tolerancia a la frustración.

Menor rendimiento escolar.

Problemas de concentración.

Dificultades para controlar impulsos.

Irritabilidad durante los periodos de abstinencia tecnológica.

También advirtió que el uso excesivo de teléfonos celulares antes de los 14 años podría incrementar el riesgo de desarrollar adicciones, ansiedad y depresión.

Una discusión que también mira al contexto internacional

La SEP informó que el análisis considera experiencias internacionales sobre regulación del uso de tecnologías entre menores.

Uno de los casos más recientes es Francia, que endureció las restricciones para el acceso de menores de 15 años a redes sociales y reforzó las medidas sobre el uso de teléfonos celulares en el ámbito escolar.

En México, el Gobierno federal insiste en que el objetivo no es prohibir la tecnología, sino construir una regulación que combine el acceso a herramientas digitales con el bienestar físico, emocional y académico de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa continuará en etapa de consulta durante las próximas semanas y, una vez concluyan los foros nacionales, la SEP elaborará el proyecto que será enviado al Congreso para su discusión.