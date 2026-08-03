Wall Street sube con fuerza impulsado por Alphabet, Amazon y Meta Platforms

Los tres principales de Wall Street cerraron con fuertes ganancias las negociaciones de este lunes. El Nasdaq encabezó un repunte impulsado por los gigantes tecnológicos, mientras los inversionistas esperaban noticias sobre Oriente Medio e indicadores laborales clave.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por 30 gigantes, avanzó 1.32% a 53,178.41 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, subió 1.48% a 7,600.50 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico saltó 2.13% al nivel de 25,913.90 puntos.

Los títulos de Amazon (+4.58%) subieron, manteniendo el impulso de su reporte trimestral, mientras que Alphabet (+4.88%), matriz de Google; Meta Platforms (+6.02%), matriz de Facebook, y Nvidia (+2.93%) avanzaron después de haber caído la semana pasada.

Estos movimientos se presentaron después de que el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió un ataque contra Irán para negociar la reapertura ⁠del estratégico estrecho de Ormuz, haciendo caer más de 6.50% los precios del petróleo.

"Agosto comienza con renovadas expectativas de distensión entre Estados Unidos e Irán, tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre el inicio de negociaciones en torno al Estrecho de Ormuz, previstas para este lunes por la tarde", explicó la firma CopKapital en una nota.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias. Destacó el sector de servicios de la comunicación (+4.56%), impulsado por Meta y Alphabet, seguido por consumo discrecional (+2.65%), por Amazon. El de energía (-1.57%) lideró las caídas.

Los inversionistas se alistan para conocer indicadores clave esta semana. El viernes se espera el reporte oficial de empleo de julio, con las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y cifras que podrían cambiar ⁠las apuestas de ⁠la trayectoria ⁠de tasas de la ⁠Reserva Federal.