BMV cae por segunda jornada consecutiva; Megacable y América Móvil lideraron las pérdidas

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este lunes. Los índices accionarios locales bajaron por segunda jornada consecutiva, en un mercado que ajustaba tras la temporada de reportes y seguía las noticias sobre Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.36% a 66,697.22 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.36% a un nivel de 1,349.35 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con pérdidas. Destacó la caída de Megacable, con2.73% a 57.42 pesos, seguido por el del gigante América Móvil, de Carlos Slim, con 2.08% a 21.61 pesos, y FEMSA, con 1.89% a 217.27.

"Si persiste la presión sobre las acciones de gran capitalización como América Móvil y el sector bancario ante la incertidumbre comercial con Estados Unidos, la bolsa podría probar soportes inferiores", destacó Laura Torres, directora de inversiones de IMB Capital Quants.