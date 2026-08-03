La compañía alemana Siemens desarrolla su nuevo complejo en Querétaro

Querétaro, Qro. Siemens, empresa alemana, trabaja en la instalación de su nuevo plan de inversión en Querétaro; se trata de una nueva unidad de producción que estará orientada a la electrificación.

En entrevista, el director de la Unidad de Negocio de Electrificación y Automatización para Siemens México, Centroamérica y el Caribe, Patrice Rimond, compartió que una inversión de esta magnitud solía desarrollarse en un lapso de dos a tres años, sin embargo, este nuevo proyecto está contemplado para que en menos de un año esté en operación.

“Una inversión como la que acabamos de anunciar, en otros momentos, se ofreció a dos-tres años, ahora estamos hablando de que en menos de un año ya debemos estar operando”, refirió.

El directivo explicó que este plan de crecimiento está relacionado con las necesidades de energía que está teniendo la industria de centros de datos.

“Mucho es el tema de data centers y la necesidad de energía de los data centers, aquí lo que estamos abarcando son equipos para la electrificación, entonces, estamos muy pegados al tema de los data centers, que su crecimiento es gracias a la inteligencia artificial, se requiere mucha energía y estamos fortaleciendo las áreas energéticas para apoyarlos”, declaró.

En el marco de la feria Hannover Messe en Alemania, en abril de este año, Siemens México anunció esta inversión por 1,300 millones de pesos para expandir sus operaciones en el estado de Querétaro.

Desarrollan un campus

La inversión reciente no solamente contempla el área de fabricación, sino un campus completo que también integre un centro logístico, un área de ventas, un espacio de capacitación, exhibición de portafolio y servicios.

“No será la pura fábrica, es un campus completo. (…) Al día de hoy una empresa como Siemens, más que tecnología -porque la tecnología la tenemos-, lo que tenemos que ofrecer es el servicio, el apoyo, la capacitación y siempre en nuestras fábricas tenemos muchos jóvenes en educación dual para prepararlos para el futuro, es nuestro compromiso también con Querétaro”, afirmó.

El nuevo proyecto sumará 300 puestos de trabajo, más los empleos existentes, la compañía alemana podría llegar a casi 2,000 colaboradores en la entidad.

A ese proyecto se suman 1,800 millones de pesos anunciados con anterioridad, alcanzando un total de casi 3,100 millones de pesos invertidos por la compañía en Querétaro durante el último año.

Además de las capacidades manufactureras, en Querétaro Siemens tiene áreas de ingeniería, investigación y desarrollo orientadas a soluciones para sistemas eléctricos.

El también presidente del Clúster Energético de Querétaro mencionó el desarrollo que está teniendo la industria energética en la entidad, así como la instalación de proveedores en la rama; lo que, a la vez, genera una mayor demanda de talento especializado.