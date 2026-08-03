Puebla se alista para ser sede del Tianguis Turístico 2027

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó el Tianguis Turístico Puebla 2027, que se realizará del 9 al 12 de marzo.

Durante la presentación encabezada también por el gobernador Alejandro Armenta, la funcionaria destacó que este encuentro turístico regresa a la entidad después de casi 14 años.

La próxima edición de este tianguis tendrá casi 4,000 expositores de las 32 entidades y 500 turoperadores de América, Europa y Asia; donde además se buscará impulsar la participación de compradores provenientes de mercados emergentes como China, Corea, Japón, Reino Unido, Colombia y Brasil, con el propósito de ampliar la presencia de México en el turismo internacional.

"El Tianguis Turístico es el evento más importante del sector en nuestro país y hoy, con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es un encuentro cada vez más internacional. Queremos superar las metas alcanzadas en ediciones anteriores y seguir demostrando que México está de moda", dijo Josefina Rodríguez.

Además detalló que la edición 2027 del Tianguis Turístico contará con innovaciones como un Pabellón de Turismo Comunitario en cada uno de los estados participantes, donde más de 300 experiencias comunitarias podrán promover y comercializar directamente sus productos turísticos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier reconoció el respaldo de la presidenta Sheinbaum para la realización del Tianguis Turístico y afirmó que Puebla se encuentra "al 600 por ciento" para recibir este evento internacional. Destacó que la entidad vive un nuevo impulso gracias a su riqueza histórica, cultural, gastronómica, industrial y turística, factores que la colocan entre los destinos con mayor potencial del país.

La secretaria de Desarrollo Turístico estatal, Carla López-Malo Villalón, explicó que Puebla planea ofrecer un Tianguis Turístico que abarcará no sólo el Centro Histórico y la zona metropolitana, sino también los Pueblos Mágicos y municipios con vocación turística, mediante rutas y actividades que mostrarán la diversidad del estado.