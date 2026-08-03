Peso mexicano inicia con estabilidad frente al dólar una semana de indicadores clave

El peso mexicano cerró prácticamente estable frente al dólar. La divisa local mostró pocos cambios este lunes mientras los operadores esperaban información sobre negociaciones entre Estado Unidos e Irán y se alistaban para una semana de datos económicos relevantes.

El tipo de cambio terminó esta jornada en 17.3241 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3207 unidades el viernes, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una pérdida marginal de 0.02%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.3443 unidades y un nivel mínimo de 17.2905. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, subía 0.01% a 99.90 unidades.

"Iniciamos el mes operando en la zona de 17.30 unidades por dólar, el siguiente nivel a probar será 17.20, una zona que dominó el flujo transaccional y fungió como fuerte soporte durante el primer semestre del año", dijo Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

"En la zona superior, 17.40 será la primera barrera a probar, donde se ubica la media móvil de 50 días (17.41), una extensión del movimiento nos llevaría hacia la media móvil de 100 días, ubicada en 17.45, zona con alto nivel transaccional en las últimas cinco jornadas".

Geopolítica y datos clave

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó un ataque inminente contra Irán en busca de negociar un acuerdo que reabra el estrecho de Ormuz. Afirmó que el acercamiento tendría lugar hoy, si bien el gobierno de Irán negó que haya algún diálogo en curso.

Los operadores se preparan para conocer indicadores relevantes. El viernes se esperan la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas de julio en Estados Unidos, que podrían cambiar ⁠las expectativas para ⁠la trayectoria ⁠de la tasa de interés de la ⁠Reserva Federal (Fed).

En el aspecto local, en México la atención se centrará en la decisión de política monetaria del Banco de México. Los operadores esperan que la autoridad mantenga sin cambios la tasa de ⁠referencia, con lo que la clave estarán en las señales sobre sus próximos pasos.

"El peso registró una jornada de consolidación, cerrando con una marginal depreciación. Los catalizadores en el corto plazo serán la inflación quincenal local, las minutas y la decisión del Banco de México", dijo Felipe Mendoza, analista del broker EBC Financial Group.