Gobierno presentará propuesta para regular uso de plataformas digitales a finales agosto

El gobierno de México presentará a finales de agosto una propuesta para proteger a niñas, niños y adolescentes de los efectos del uso excesivo de plataformas digitales y redes sociales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que el objetivo es generar conciencia sobre los efectos que el uso prolongado de teléfonos inteligentes y redes sociales puede tener desde la primera infancia hasta la adolescencia, para posteriormente definir recomendaciones y posibles medidas regulatorias.

"Lo primero es conocer qué dicen los expertos sobre el uso de las plataformas, qué ha pasado en otros países sobre la regulación y hacia finales de agosto nuestro objetivo es presentar una propuesta", afirmó.

Sheinbaum Pardo explicó que los foros que actualmente se realizan en distintas entidades servirán para construir una propuesta inicial dirigida al ámbito escolar y posteriormente continuar la discusión sobre eventuales regulaciones para limitar mecanismos de las plataformas que favorecen la adicción, como el desplazamiento infinito de contenido (scroll infinito).

Especialistas advierten problemas

Como parte del debate participaron especialistas internacionales, entre ellos Jonathan Haidt, psicólogo social, profesor de liderazgo en la Universidad de Nueva York y autor del libro “La generación ansiosa”, quien sostuvo que el reemplazo de una infancia basada en el juego por una "infancia basada en el teléfono" ha provocado un incremento de problemas de salud mental entre menores.

El académico aseguró que, entre 2010 y 2015, el uso masivo de teléfonos inteligentes y redes sociales coincidió con aumentos en depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, problemas de atención y aprendizaje, además de una mayor exposición a contenidos sexuales y otras formas de riesgo para adolescentes.

Haidt llamó al gobierno mexicano a adoptar dos medidas que, dijo, diversos países ya implementan: prohibir el uso de teléfonos inteligentes durante toda la jornada escolar y elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales.

Por su parte, Arturo Bejar, especialista en seguridad digital con más de tres décadas de experiencia en la industria tecnológica, afirmó que las principales plataformas digitales incorporan mecanismos diseñados para mantener la atención de los usuarios el mayor tiempo posible.

Detalló que entre estos elementos se encuentran el desplazamiento infinito de contenido, la reproducción automática de videos, algoritmos de recomendación personalizados, notificaciones constantes, métricas de popularidad y la presión social derivada de que todos los usuarios permanezcan conectados.

Según explicó, la combinación de estas herramientas favorece el uso compulsivo y expone a menores a contenidos relacionados con trastornos alimenticios, acoso sexual, autolesiones y suicidio.

Bejar presentó datos de una investigación aplicada a más de 240,000 personas, en la que, dijo, una de cada cinco adolescentes reportó haber visto contenido que afectó negativamente la percepción sobre su cuerpo durante una semana; una de cada ocho recibió acoso sexual de personas desconocidas y una de cada once estuvo expuesta repetidamente a publicaciones sobre autolesiones o suicidio.

Durante la conferencia mañanera, Haidt también recomendó evitar completamente el uso de pantallas en menores de dos años y, de ser posible, retrasar el acceso a teléfonos inteligentes hasta después de los seis años.

En el mismo sentido, Bejar señaló que incluso aplicaciones diseñadas para público infantil, como YouTube Kids, utilizan mecanismos destinados a mantener la atención de los menores por largos períodos, creando hábitos de consumo que posteriormente se trasladan a otras plataformas.