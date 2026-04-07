Sheinbaum anuncia inicio de universalidad del sistema de salud en enero de 2027

El Gobierno de México informó que, a partir del 1 de enero de 2027, iniciará la primera etapa del intercambio de servicios, en el sistema de salud, que contempla atención universal en urgencias con continuidad médica —sin traslados innecesarios ni cobros—, así como la cobertura de embarazos de alto riesgo, infartos, eventos cerebrovasculares y tratamientos oncológicos.

Durante la presentación de la estrategia, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, explicó que la credencial será la puerta de entrada a una red integrada que unificará servicios del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y sistemas de salud de Pemex.

“El objetivo es que toda la infraestructura, el personal y los recursos del sector salud operen como una sola red al servicio de toda la población”, señaló. Detalló que actualmente la fragmentación del sistema provoca que pacientes deban trasladarse largas distancias para recibir atención en unidades que les corresponden por derechohabiencia, aun cuando existan hospitales más cercanos.

Además, se garantizará la continuidad de tratamientos para enfermedades crónicas o de alta complejidad, incluso si el paciente cambia de institución, y se ampliará el acceso universal a vacunas y consultas de primer nivel en cualquier clínica pública.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que en los próximos días se emitirá un decreto para formalizar la creación del Sistema Universal de Salud. Subrayó que este modelo permitirá un uso más eficiente de la infraestructura existente.

“Si en un estado hay equipos suficientes en una institución, pero escasez en otra, lo que buscamos es compartirlos para evitar saturación y mejorar la atención”, explicó la primera mandataria.

Añadió que también se trabaja en la creación de una “cámara de compensación” financiera para equilibrar los costos entre instituciones cuando atiendan a pacientes de otros sistemas.

Sheinbaum Pardo destacó que la credencialización será un proceso gradual que podría tomar más de un año, dado que se busca registrar a más de 120 millones de personas. No obstante, aseguró que los primeros beneficios comenzarán a reflejarse en 2027.

El proyecto incluye el desarrollo de una aplicación digital que permitirá a los usuarios consultar su expediente clínico, agendar citas, ubicar unidades médicas y recibir orientación en salud, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.

Credencialización

Además, se anunció el inicio de la credencialización de la población como el primer paso para consolidar un sistema universal de salud, el cual permitirá que cualquier persona pueda atenderse en instituciones públicas sin importar su afiliación, informaron autoridades federales.

La secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que el registro iniciará en abril con personas mayores de 85 años de edad, como parte de una estrategia escalonada por grupos de edad.

Explicó que se instalarán más de 2,000 módulos en capitales estatales y municipios seleccionados, donde se prevé registrar hasta 2 millones de personas en esta primera fase. La funcionaria precisó que la credencial será entregada aproximadamente seis semanas después del registro y también contará con una versión digital.

Montiel Reyes subrayó que este documento funcionará como identificación oficial y permitirá acceder no sólo a servicios de salud, sino también a programas sociales del gobierno federal.