State Street anuncia acuerdo para adquirir Santander CACEIS Latam en México, Brasil y Colombia

State Street, uno de los principales proveedores de servicios financieros para inversionistas institucionales a nivel mundial, anunció este martes la firma de un acuerdo inicial para adquirir la empresa conjunta Santander CACEIS Latam Securities Services en Brasil, México y Colombia, especializada en los negocios de custodia y administración de activos.

La firma con sede en Estados Unidos, detalló que Santander CACEIS, cuenta con aproximadamente 470,000 millones de dólares en activos bajo custodia, y 225,000 millones en activos bajo administración.

Agregó que, una vez concluida la transacción —que se espera sea en algún momento del 2027—, State Street tendrá acceso al mercado mexicano de inversión institucional, a través de una plataforma consolidada, con licencias locales y con la infraestructura, el personal, y las autorizaciones regulatorias necesarias ya en operación.

“América Latina ha sido definida por State Street como una región estratégica para nuestro crecimiento desde hace ya bastante tiempo. Hemos estado buscando la oportunidad adecuada para entrar al mercado local con una presencia de escala significativa. Cuando surgió la oportunidad con Santander y CACEIS, consideramos que era una excelente ocasión para establecer una operación local importante en Brasil, Colombia y México”, expresó al respecto Joerg Ambrosius, presidente de servicios de inversión de la institución financiera global.

Oportunidad de crecimiento en el país

En entrevista con El Economista, puntualizó que en cuanto a México específicamente, el negocio que se adquirirá tiene una posición muy sólida en el mercado.

“Hemos observado tasas de crecimiento muy importantes en el negocio de servicios de custodia y administración de valores (securities services) en México durante los últimos años, y esperamos que esa tendencia continúe”, refirió.

Abundó: “Hay varios factores que impulsan este crecimiento. Uno de ellos es la reciente reforma al sistema de pensiones en México, que incrementará de manera significativa el volumen de activos administrados en el mercado. Otro factor es el creciente interés de inversionistas internacionales por invertir en México. Por ello vemos una oportunidad de crecimiento muy importante en el país”.

De esta manera, Ambrosius argumentó que State Street aportará a México una gama más amplia de servicios respaldados por sus capacidades globales, poniéndolos a disposición de los clientes locales.

“Al mismo tiempo, contamos con numerosos inversionistas globales que buscan un socio internacional como State Street para atenderlos de manera consistente en todas las jurisdicciones donde invierten. Y México es uno de los mercados preferidos por muchos inversionistas internacionales, particularmente por inversionistas y gestoras de activos con sede en Estados Unidos”.

Precisó que actualmente cuentan con una oficina pequeña en México, desde la que ofrecen servicios globales a organizaciones mexicanas, pero que hasta ahora no tenían un negocio de servicios locales propiamente dicho.

Amplia oferta de servicios

State Street destacó que los inversionistas institucionales mexicanos se beneficiarán de la continuidad de los servicios actuales, así como de una oferta significativamente más amplia de capacidades.

Estas capacidades, abundó la firma, fortalecerán de manera significativa la oferta disponible hasta ahora a través de la plataforma local, al poner directamente al alcance de los clientes mexicanos la experiencia y profundidad de la plataforma global de servicios para los activos de State Street.

“Para México, ésto se traducirá en un socio local más sólido y con mayores capacidades, que combinará alcance global y conocimiento de mercado para acompañar el crecimiento de la inversión institucional en el país” subrayó.

Actualmente, Santander CACEIS Latam atiende tanto a inversionistas institucionales mexicanos, como a clientes internacionales con inversiones en el país.

Mercado de inversión, en punto de inflexión

State Street resaltó que el mercado mexicano de inversión institucional atraviesa un punto de inflexión relevante, ya que, por ejemplo, los activos administrados por las Afores, han crecido de manera significativa en los últimos años, mientras que los inversionistas institucionales mexicanos destinan una proporción cada vez mayor de su capital a mercados globales.

“La transacción responde directamente a esta necesidad y posicionará a la compañía para acompañar a los inversionistas mexicanos en la gestión de portafolios más complejos y diversificados internacionalmente”, puntualizó.

Profundo conocimiento de mercados

Ron O’Hanley, presidente del Consejo de Administración y director general de State Street, expresó que el éxito de la institución al atender a los inversionistas más grandes y sofisticados del mundo, se basa en su sólida presencia local y en el profundo conocimiento que tienen de los mercados en los que opera.

“Prestar servicios de manera efectiva a clientes globales y regionales en Brasil, México y Colombia requiere la misma combinación de una sólida experiencia local y una presencia consolidada en esos mercados”, señaló.

Operación sujeta a autorizaciones

La institución anticipó formalizar los acuerdos definitivos de adquisición, una vez concluidos los procesos de consulta con los representantes laborales correspondientes, y destacó que la operación está sujeta a las autorizaciones regulatorias aplicables y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales, por lo que no se espera que concluya sino hasta algún momento de 2027.

Asimismo, mencionó que una vez concluida la transacción, prevé conservar a los experimentados equipos locales del negocio y continuar operando bajo sus licencias y marcos regulatorios actuales.