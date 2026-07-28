El mundo no existe

El mundo es un lugar inexistente para México. Y si existiera, sería de ficción.

Habrá un momento en que las secciones internacionales de los periódicos mexicanos cambiarán su nombre por las series de televisión de moda: Homeland, Los Soprano o Narcos. Así se explicaría mejor la realidad.

En las pantallas de las viejas televisiones y de los modernos smartphones las empresas de medios mexicanos emiten primordialmente noticias sensacionalistas. Las otras, no dan rating pero, sobre todo, los medios de comunicación o no tienen presupuesto para pagar a corresponsales o les genera demasiada flojera el mínimo trabajo de contextualizar las noticias.

Lo que ocurre en Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití pareciera que compite con la visita del pato Merlín a Palacio Nacional, el bailongo de Rocha Moya o el México del acordeón.

Los mexicanos observan con atención las sombras (internacionales) desde la caverna de Platón, difícilmente la realidad.

Esto representa una buena noticia para la Secretaría de Relaciones Exteriores y Palacio Nacional. No hay necesidad de rendir cuentas a nadie.

El área de prensa de Relaciones Exteriores elabora insustanciales mensajes dirigidos precisamente a nadie.

Ocho años después de que iniciara el desmantelamiento de la política exterior mexicana ya no sorprenden expresiones como la que tuvo la presidenta Sheinbaum la mañana del lunes frente a lo que ocurre en Nicaragua. “Libre autodeterminación de los pueblos”.

Quizá sea el nombre de la serie de televisión más exitosa en Netflix en el año 2040.

AMLO hizo lo mismo con Venezuela. “Libre autodeterminación de los pueblos”.

El silencio de los miembros del Servicio Exterior Mexicano y de los políticos que recibieron sus becas-sabático, los hace cómplices del incumplimiento del Gobierno federal de sus obligaciones internacionales (tratados) y del artículo 89 de la Constitución mexicana por lo que toca al tema de los derechos humanos.

El desmantelamiento del poder Judicial mexicano es la segunda preocupación de varios embajadores extranjeros en México, después de la seguridad. Así me lo han confiado una buena cantidad de diplomáticos con los que he tenido interacciones.

Algunos de ellos me han confesado su sorpresa por lo que ocurre en México. “Es una dictadura suave constitucional”, me dijo uno de ellos.

A algunos otros les sorprende que los actos terroristas de los rusos en Ucrania no genere la mínima reacción por parte de Relaciones Exteriores ni de la presidenta de manera pública. Ni hablar tampoco de lo que ocurre en Cisjordania, la Franja de Gaza o con los asesinatos de opositores al régimen iraní.

Son sucesos que parecen de ficción cuando lo importante era cambiar el horario del México contra Inglaterra.