México ha avanzado en pensiones, pero aún no es un trabajo terminado: OCDE

El sistema pensionario de México ha avanzado en los últimos años con las reformas que se han impulsado en la última década, pero aún no es un trabajo terminado, enfatizó Pablo Antolín, director de Pensiones y Seguros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Los sistemas de pensiones van a ir siempre evolucionando. El mercado de trabajo evoluciona, la tecnología evoluciona”, dijo en entrevista en el marco del Seminario Internacional de Pensiones FIAP-WPA 2026 realizado en San José, Costa Rica, la semana pasada.

El directivo resaltó que las reformas que ha hecho México en materia pensionaria durante los últimos años, han sido muy buenas desde el punto de vista de la OCDE, pues se basan en recomendaciones que ha realizado este organismo multilateral.

Indicó que México tenía que subir la tasa de contribución, porque con las aportaciones del 6.5% del salario del trabajador a las Afores que se tenían, era “imposible tener grandes pensiones”.

Con la reforma del 2020, las contribuciones están incrementando de manera gradual para llegar a un nivel de 15% en 2030.

Asimismo, comentó que nuestro país tenía que aumentar la cobertura y el monto de la pensión mínima garantizada, cosa que igualmente se hizo con la reforma del 2020 al reducir la semanas mínimas requeridas para acceder a dicha pensión.

“México ha hecho muy buenas cosas, pero eso no quiere decir que ya está. Como todos los países, van a existir nuevos desafíos, nuevos cambios, y es un sistema vivo que tiene que ir moviéndose con la sociedad, con la evolución del mercado de trabajo y con la evolución de las tecnologías”, declaró Antolín.

Uno de aquellos desafíos que el directivo de la OCDE vislumbra es el pensar en soluciones para un mercado laboral que está en constante cambio.

“Esto de que uno empezaba a trabajar en un puesto de trabajo en una empresa y seguía ahí para el resto de su vida, eso existe cada vez menos. Tenemos un mercado de trabajo con mucha más movilidad, donde el emprendimiento es parte importante”, explicó.

En ese sentido, dijo que uno de los desafíos más importantes para los sistemas pensionarios será crear mecanismos flexibles para contratistas, trabajadores por cuenta propia, autónomos, etc.

Ante ello, destacó que ya hay países que están explorando maneras de afrontar ese desafío, por lo que ya se verá con el tiempo qué soluciones funcionan y cuáles no.

“Lo que se está haciendo en México para añadir formas en que los trabajadores (independientes) puedan ahorrar. Todo eso es muy útil porque va a llevar a que haya mejor densidad de cotización”, subrayó.

Sistema mixto, la respuesta ante cambio demográfico

El también investigador aseguró que el cambio demográfico que se vive a nivel mundial tiene impactos distintos en los distintos sistema pensionarios que hay en el mundo.

“Si estamos hablando de un sistema de prestación definida como el sistema público de reparto, de un sistema prestación definida con capitalización o de un sistema de contribución definida de cuentas individuales. En uno es un problema fiscal, en el otro es un problema de sostenibilidad y en el tercero es un problema de suficiencia”, explicó.

Refirió que cada uno “hay que manejarlo de forma distinta”, aunque resaltó que el mensaje de la OCDE siempre ha sido muy sencillo: “Hay que ir hacia un sistema mixto en donde haya una combinación del público del reparto y de la capitalización. Porque así se hace un sistema más sólido y resiliente”.

En ese sentido, explicó que la región de América Latina está virando hacia sistemas de pensiones mixtos, pues tenía principalmente sistemas de capitalización pero últimamente ha introducido pensiones mínimas, pensiones básicas. “Desde eso está haciendo un sistema mixto”, dijo.

Mientras que en Europa, explicó, lo que se tenían eran sistemas de reparto, por lo que ahora en varios países se están introduciendo sistemas de capitalización individual (como el de las Afores en México).

“Partiendo de puntos distintos, los dos (tanto América Latina como Europa) están convergiendo (hacia sistemas mixtos)”, indicó.

Un sistema de reparto de pensiones es un modelo solidario en el que los trabajadores activos financian directamente las jubilaciones de los pensionados actuales. Los beneficios de estos tipos de sistemas suelen estar definidos, es decir, el trabajador ya sabe cuánto va a recibir una vez que se jubile.

Mientras que en el caso de los sistemas de capitalización individual cada trabajador debe ahorrar para su retiro durante su vida laboral en una cuenta individual (las Afores en el caso de México), por lo que las pensiones que reciben los jubilados depende de lo que hayan logrado ahorrar a lo largo de su vida laboral.

Finalmente, el especialista de la OCDE dijo que si bien el futuro no se puede conocer, siempre hay que tener en cuenta que la incertidumbre sobre el futuro crea riesgos y lo que toca hacer en el presente es manejar esos riesgos.