Bajas y oscuridad económica golpean al Juego de Estrellas de Liga MX

El Bank of America Stadium de Charlotte, Estados Unidos, con capacidad para más de 75,000 espectadores, albergará la edición 2026 del Juego de Estrellas Liga MX contra MLS.

Será la quinta ocasión en la que el combinado de figuras del futbol mexicano enfrente al de Estados Unidos. Hasta ahora, el historial favorece al país de las Barras y las Estrellas con tres triunfos (2021, 2022 y 2025) por una derrota (2024).

Pero antes de llegar a la edición 2026, cientos de aficionados se manifestaron en redes sociales por lo desangelado del evento.

La primera razón fueron las bajas del lado de la Liga MX. En total, 10 de los convocados iniciales no estarán en Charlotte este 29 de julio.

Nueve se ausentarán porque sus clubes prefirieron que se quedaran a prepararse para la Jornada 3 del torneo Apertura 2026. Luego está la baja particular de Santiago Sandoval, quien en este momento está concentrado con la Selección Mexicana en el Premundial Sub 20 en Puebla.

El resto de bajas son: Gilberto Mora (Xolos), Keylor Navas (Pumas), Nahuel Guzmán (Tigres), Brian Rodríguez (América), Nicolás Castro (Toluca), Armando ‘Hormiga’ González, Brian Gutiérrez, Bryan González y Richard Ledezma (Chivas).

La convocatoria tuvo que ser replanteada por el entrenador designado, Antonio Mohamed (Toluca), para completar la cuota de 24 jugadores.

Entre los más destacados están cinco mundialistas en 2026: Carlos Acevedo (Santos), Érik Lira, Willer Ditta (Cruz Azul), Israel Reyes (América) y Jesús Gallardo (Toluca). Salvo el colombiano Ditta, los demás fueron parte del plantel de Javier Aguirre con la Selección Mexicana.

También sobresalen Salomón Rondón (Pachuca), Juan Brunetta (Tigres) y José Paradela (Cruz Azul). Sin embargo, no generan el mismo atractivo que nóminas de años anteriores, cuando estaban nombres como André-Pierre Gignac y Sergio Ramos.

El propio ‘Turco’ Mohamed lamentó las bajas de esta edición: “Están todos los que hoy están en mejores condiciones. Tenemos un gran plantel, jugadores de gran nivel, pero obviamente que nos hubiese gustado que estén todos”.

Por otra parte, el entrenador del combinado de la Liga MX cuestionó la calendarización del Juego de Estrellas. En esta ocasión, por ejemplo, se disputará a 10 días de la final de la Copa del Mundo y a mitad de las jornadas 2 y 3 del Apertura 2026.

“Lo que se me hace es que es muy pegado a los grandes eventos del verano, a la Copa América, Copa Oro o al Mundial, entonces, tendría que ser más adelante. Seguramente el año que viene, cuando se empate la MLS con el calendario de los demás, va a ser en otro momento este evento”.

Sin certeza en premios

Una situación que no está clara respecto al Juego de Estrellas es si existe o no un premio económico para los jugadores y a cuánto asciende.

Por lo menos del lado de la Liga MX, esa incertidumbre persiste después de cinco años. Algunos medios han reportado que cada jugador recibe 100,000 pesos por participar, pero eso nunca ha sido aclarado por fuentes oficiales.

Además algunos de los convocados tienen doble actividad, ya que previo al Juego de Estrellas se celebra el Skills Challenge, en el que ciertos jugadores son elegidos para concursos de destrezas.

Si bien el Juego de Estrellas no es oficial y, por tanto, se podría creer que no representa riesgo de lesiones, al final de cuentas los futbolistas deben reportar de manera inmediata para preparar el partido con sus respectivos clubes en su liga local el fin de semana.

El último Juego de Estrellas Liga MX contra MLS ocurrió el 23 de julio de 2025 en Austin, Texas, con una afluencia superior a 20,000 espectadores.

Todos los resultados del Juego de Estrellas Liga MX vs MLS:

2021 (Los Ángeles):

MLS 3-2 (penales) Liga MX

2022 (Minnesota):

MLS 2-1 Liga MX

2024 (Columbus):

Liga MX 4-1 MLS

2025 (Austin):

MLS 3-1 Liga MX