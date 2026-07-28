Dow y S&P 500 cerraron al alza; Nasdaq cayó por tecnológicas

Los índices accionarios de referencia en Wall Street cerraron el martes con resultados mixtos, en una jornada en la que volvió a destacar la caída de las acciones de las empresas productoras de semiconductores y otros componentes físicos cruciales para la inteligencia artificial, lo que a su vez implicó alzas de las emisoras que pertenecen a sectores más defensivos.

El Dow Jones avanzó 1.03% a 52,747.53 puntos, el S&P 500 ganó 0.22% a 7,429.22 unidades, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió 0.22% a 24,876.91 enteros.

Para el Dow fue una de sus mejores jornadas en un mes impulsado por los reportes trimestrales de Boeing y Coca-Cola, aunque las compañías de sectores industriales y de consumo ayudaron a sostener el avance del mercado en general.

Nasdaq, en cambio, se vio lastrado una vez más por la ola de ventas de acciones de los fabricantes de chips al crecer las preocupaciones sobre la competencia tecnológica proveniente de China y por las reiteradas dudas sobre la sostenibilidad del fuerte gasto en infraestructura para inteligencia artificial.

Apple subió (0.94%) y su capitalización bursátil llegó a 5 billones de dólares por primera vez. El fabricante del iPhone presenta sus resultados el jueves.

Los índices S&P 500 de salud y de productos básicos de consumo subieron, mientras que un descenso de los fabricantes de chips mantuvo al índice tecnológico en territorio negativo.

Coca-Cola se disparó después de que revisó al alza sus previsiones anuales de ingresos y ganancias, lo mismo que Boeing , que anunció un flujo de caja libre positivo porque sus planes de reestructuración cobraron impulso.

La Reserva Federal de Estados Unidos, anunciará este miércoles su decisión sobre las tasas de interés de referencia.

Unas tasas más altas podrían ejercer una mayor presión sobre las empresas de Inteligencia Artificial, que cada vez más se financian con deuda.

Sostienen ganancias

Los principales índices del mercado de renta variable en México finalizaron la sesión del martes en terreno positivo, aunque a lo largo del día fueron perdiendo la mayor parte de las ganancias matutinas conforme ocurrían las conferencias con analistas e inversionistas de algunas emisoras relevantes.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0.22% a 67,307.54 enteros, con lo que ligó tres días de avances. El FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores ganó 0.28% a 1,362.17 puntos.

El mercado local logró impulsarse por el buen desempeño de sectores como el industrial y el financiero, que se mantuvieron entre los principales ganadores.

En reportes, destacó Fomento Económico Mexicano (FEMSA), que pasó de ganancias matutinas a pérdidas a pesar de que logró un desempeño mejor al esperado por los analistas gracias a su unidad de tiendas Oxxo.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), el operador privado de 13 aeropuertos en México, reportó alzas en sus ingresos y rentabilidad durante el segundo trimestre que cumplieron con las expectativas de los analistas. El mercado está atento a la decisión de la Fed, donde no se descarta un sorpresivo incremento de las tasas de interés .