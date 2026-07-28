Las barreras para un aumento de tasas de la Fed hoy continúan altas

Es probable que el umbral para un aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) este miércoles sea más alto de lo que reflejan los mercados de futuros sobre tasa, no sólo debido a unos datos de inflación más moderados de lo esperado y a una nueva tregua en las hostilidades entre Estados Unidos (EU) e Irán, sino también porque los mercados interpretarán un único incremento como una señal de que se avecinan más medidas.

De cara a la reunión de política monetaria de esta semana, la segunda dirigida por el presidente de la Fed, Kevin Warsh, el banco central estadounidense había mantenido sin cambios su tasa de interés de referencia en el rango de 3.50-3.75% desde diciembre. La probabilidad de un alza esta semana, tal y como reflejaban los precios de los futuros sobre tasas de interés, había ido aumentando debido al nuevo repunte de los precios de la energía y a las declaraciones de línea dura de varios colegas de Warsh.

Sin embargo, si nos guiamos por la historia, cuando la Fed sube o baja las tasas tras un periodo prolongado de estabilidad, suele mantener la misma tendencia durante al menos unas cuantas reuniones, y es posible que los responsables de la política monetaria aún no estén del todo preparados para enviar esa señal.

“No suelen limitarse a una sola medida, así que en realidad esto significa que el comité (de política monetaria) tiene que decidir si va a comprometerse a una serie de alzas de tasas”, dijo James Bullard, quien dirigió la Fed de San Luis desde el 2008 hasta el 2023 antes de convertirse en decano de la Escuela de Negocios Mitch Daniels de la Universidad de Purdue. “No creo que estén preparados para hacerlo en esta reunión”.

Halcones contra palomas

En la reunión de la Fed celebrada los días 16 y 17 de junio, la primera de Warsh al frente del banco central, sus 18 colegas respaldaron la decisión de mantener sin cambios el objetivo para los costos de financiamiento a corto plazo, a pesar de que algunos, incluso entonces, veían motivos para un alza de tasas.

En las semanas posteriores, los argumentos a favor de una política monetaria más restrictiva han perdido algo de fuerza. Los precios al consumo subieron 3.5% en junio con respecto al año anterior.