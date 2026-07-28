Claudia Curiel: el reto es gestionar mejor el presupuesto en los estados

La Secretaría de Cultura federal defendió este martes su estrategia de descentralización de los apoyos públicos a la creación artística y sostuvo que el fortalecimiento de la política cultural no depende únicamente del incremento presupuestal, sino de la capacidad de gestión entre la Federación y los estados para ampliar la cobertura de las convocatorias y hacer llegar los recursos a comunidades que históricamente habían quedado fuera de estos programas.

Durante la presentación del Encuentro de Jóvenes Creadores Morelos 2026, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la dependencia a su cargo ha incrementado en 37% la inversión destinada a convocatorias de apoyo a la creación durante los últimos dos años, como parte de una reorganización del ecosistema cultural emprendida por la actual administración.

"Nos pusimos a estudiar qué apoyos había, qué presupuesto había y dónde estaban las carencias. Ahí nos dimos cuenta de que hacía falta apoyar mucho más al teatro, a la danza y fortalecer la circulación de las obras", explicó.

La funcionaria indicó que, además de los aproximadamente 600 millones de pesos que opera el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), la Secretaría canaliza alrededor de 3,300 millones de pesos mediante el conjunto de convocatorias federales dirigidas al sector cultural, recursos que, aseguró, han permitido ampliar programas y crear nuevas modalidades de apoyo.

Entre ellas destacó convocatorias para compañías independientes, espacios culturales independientes, teatro escolar, nuevas líneas para danza y el fortalecimiento de los circuitos nacionales de exhibición y circulación artística.

La descentralización, eje de la política cultural

Curiel sostuvo que llevar el Encuentro de Jóvenes Creadores a Cuernavaca responde a una decisión deliberada para romper con la concentración histórica de las actividades culturales en la Ciudad de México.

La edición 2026 reunirá a 225 jóvenes creadores, acompañados por 72 tutores, para un total de 297 participantes, quienes desarrollarán mesas de trabajo interdisciplinarias y encuentros abiertos al público los días 31 de julio y 1 de agosto en el Centro Morelense de las Artes.

La secretaria destacó que alrededor del 70% de los participantes recibe por primera vez un apoyo federal, resultado, dijo, de una estrategia para ampliar la difusión de las convocatorias y atraer postulantes provenientes de los 32 estados del país.

"Queremos construir una verdadera vida artística nacional, donde los estados sean protagonistas de la creación y no todo permanezca concentrado en la Ciudad de México", señaló.

"No necesariamente es tener más recursos"

Cuestionada por El Economista sobre el nuevo esquema de relación presupuestal con las entidades federativas, Curiel explicó que la Federación mantiene la distribución de los apoyos mediante convocatorias nacionales, pero ha modificado sus reglas de operación para priorizar regiones con menor acceso histórico a los estímulos culturales.

Entre los criterios incorporados mencionó la atención a municipios considerados Territorios de Paz, la ampliación de programas como Profest y una mayor difusión territorial de las convocatorias para incorporar comunidades que anteriormente no participaban.

Sin referirse a casos específicos, la secretaria sostuvo que el éxito de estas políticas también depende del trabajo realizado por las autoridades culturales estatales.

"Depende mucho de la gestión de cada titular de cultura. Los fondos están, pero si no se socializan, si no se difunden, la Federación por sí sola no puede hacer que lleguen a todas las comunidades", afirmó.

Más adelante insistió en que el principal desafío consiste en rediseñar la forma en que se utilizan los recursos públicos.

"No necesariamente es tener mucho más recurso; hay que ver cómo lo estás usando y dónde puede fortalecer el ecosistema cultural", señaló.

La funcionaria explicó que el trabajo cotidiano con las secretarías estatales incluye reuniones nacionales, giras permanentes y el diseño conjunto de programas como el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), cuyos recursos son aportados de manera concurrente entre Federación y gobiernos estatales.

Más allá de las becas

En el acto, Curiel sostuvo que la política cultural busca dejar atrás una visión centrada exclusivamente en el otorgamiento de estímulos individuales para construir un sistema que abarque todas las etapas del trabajo artístico.

"De nada sirve crear si esa obra no circula, no se exhibe y no llega a los públicos", afirmó.

En ese sentido, Curiel de Icaza destacó el incremento de recursos destinados a circuitos de exhibición, festivales y espacios culturales independientes, así como el fortalecimiento de programas para compañías teatrales y de danza, disciplinas que, reconoció, habían permanecido rezagadas frente a otras áreas artísticas.

El Encuentro de Jóvenes Creadores, agregó, forma parte de esa estrategia al privilegiar el intercambio entre artistas emergentes y tutores, así como la construcción de redes nacionales de colaboración más allá del incentivo económico que reciben los beneficiarios.

Curiel de Icaza estuvo acompañada por la secretaria de Cultura de Morelos, Montserrat Orellana Colmenares; el director general del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), José Luis Paredes Pacho; el artista visual y tutor del programa Jorge Ornelas, así como la coreógrafa Regina Oga, beneficiaria de la generación 2026 de Jóvenes Creadores.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx