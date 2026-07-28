Respalda Monreal lineamientos sobre derechos de las audiencias en Radio y Televisión

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, defendió la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la revisión y posible expansión de los lineamientos sobre derechos de las audiencias en radio y televisión, ello al asegurar que buscan darle congruencia a lo aprobado por el Congreso y que no se trata de ninguna censura.

“No estoy de acuerdo con la censura de ningún tipo, pero sí estoy de acuerdo en que los lineamientos establezcan el derecho de la audiencia, que no es el derecho del gobierno, sino de los ciudadanos que escuchan o leen información”, dijo.

El morenista consideró que es un deber moral y ético que todos los medios de información difundan la verdad, no alteren la verdad. “Eso me parece que es ineludible. No se trata de censura”.

Y aunque sostuvo que nunca ha estado de acuerdo en que se sancione a los medios, sí consideró que las leyes se tienen que acatar y obedecer, por lo que “surge del Congreso una legislación que ahora está realizándose, los lineamientos que todavía no se concluyen y que estamos a la espera de ellos. No sabemos si prevén sanciones, de qué tipo las prevean, pero evidentemente creo que son más bien aclaraciones sobre temas que no resultan exactos”.

Hizo mención que los lineamientos "son del Ejecutivo, porque es el Legislativo el que les atribuye esas facultades, pero, agregó, evidentemente no pueden contradecir la ley, no pueden estar en contra de lo que se legisla. Vamos a esperar los lineamientos, es un tema que no está acabado y que no se va a agotar hoy".

En otro asunto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, consideró que se debe aclarar lo sucedido con el examen en línea de la UNAM, y el posible uso de la inteligencia artificial.

“La UNAM es autónoma, aquí no le pueden culpar al gobierno ni a ninguna entidad pública; es autónoma y ellos son los únicos que decidieron llevar a cabo este examen por línea. Creo que el rector de la UNAM, que goza de plena autonomía, ha estado interviniendo de manera oportuna y confío en él”, abundó.

Recordó que hay varias iniciativas sobre el uso de la inteligencia artificial, e incluso él presentó una hace más de un año y tiene un libro. “Ya lo advertía yo que iba a ser un tema que era ineludible, inevitable y que teníamos que entrarle al análisis y la discusión. Llegó ese momento. Incluso yo diría que estamos tarde, deberíamos estar ya legislando sobre la inteligencia artificial y las plataformas.

“Hemos hecho reformas tibias. Por ejemplo, que el usuario decida cuándo concluir su contrato con las plataformas, que antes eran interminables los contratos, leoninos. Eso ya no existe. Ahora tenemos otras medidas que legislar en materia de plataformas. Yo tengo varias iniciativas, espero que en septiembre empecemos a tratarlas y aprobarlas”, subrayó.

Por otra parte, el diputado Monreal Ávila hizo notar que la propuesta del consejero electoral Uuc-kib Espadas para tener dos boletas diferenciadas para elegir a los diputados de mayoría relativa y otro para los plurinominales, es una facultad del Legislativo. “El Consejo del INE no puede hacer más allá de lo que la ley le permite. Por tanto, es una facultad del Legislativo y es el Legislativo el que debe resolver”.

Oportunidad para definir efecto en mañaneras

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), destacó que la revisión a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias son una gran oportunidad para definir si éstos son aplicables también a las conferencias mañaneras de los gobiernos federal y estatales.

“Los lineamientos deben clarificar bajo qué enfoque se encuentran estos espacios informativos cuando son transmitidos por los medios públicos de radio y televisión, tanto nacionales como estatales; se deben precisar las reglas que, a estas mañaneras, a estos espacios de deliberación públicos se les deberá aplicar a propósito de esta consulta y como resultado de los lineamientos que se aprueben”, sostuvo en conferencia de prensa.

La diputada presidenta explicó que se ha abierto un periodo de consulta pública, del 27 de julio al 21 de agosto, para que la ciudadanía, las audiencias, los concesionarios, la academia y las organizaciones de la sociedad civil expresen sus opiniones y formulen propuestas sobre dichos lineamientos.

“En este proceso debemos cuidar que, bajo un noble propósito necesario y legítimo, no se caiga en la tentación de convertir estos lineamientos en un mecanismo de censura o de limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información”, abundó.