Cultura confirma aumento salarial a trabajadores sindicalizados

La Secretaría de Cultura federal aplicará un incremento extraordinario de 13% a los tabuladores salariales de 2,600 trabajadores sindicalizados del denominado sector central, una medida que se sumará al aumento general de 4% correspondiente a la política salarial de este año y que representa la primera retabulación de este tipo desde la creación de la dependencia, en 2015.

En entrevista posterior a la presentación del Encuentro de Jóvenes Creadores Morelos 2026, este martes la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó a este diario que el ajuste responde a un rezago acumulado desde la separación del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), proceso tras el cual estos trabajadores dejaron de recibir mejoras salariales distintas a los incrementos anuales generales.

"Cuando vi eso dije: esto sí está muy tremendo", relató la funcionaria al explicar que los sindicatos del sector central permanecieron durante una década con tabuladores considerablemente inferiores a los de otros organismos del sector cultural.

De acuerdo con Curiel, los beneficiarios pertenecen al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura y al Sindicato Nacional de Cultura (Sinac), que agrupan personal distribuido en museos, bibliotecas, recintos culturales y oficinas administrativas de la Secretaría de Cultura en todo el país.

"Son 2,600 trabajadores que necesitan retabulación porque no es justo", sostuvo la funcionaria y detalló la manera en que el aumento extraordinario de 13% se añadirá al incremento salarial general de 4%, éste último retroactivo a enero pasado, conforme a la política salarial federal vigente, por lo que al cierre del año estos trabajadores habrán mejorado sus percepciones en 17 por ciento.

Corrige un rezago histórico

Curiel señaló que, mientras los trabajadores provenientes de la SEP continuaron beneficiándose de procesos de homologación y actualización salarial tras la creación de la Secretaría de Cultura, el personal sindicalizado del sector central permaneció prácticamente sin modificaciones estructurales en sus tabuladores.

Ello provocó, dijo, una brecha creciente respecto de los trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), pese a que en muchos casos desempeñan funciones similares dentro de los mismos recintos culturales.

La secretaria aseguró que el diagnóstico fue presentado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y posteriormente analizado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) antes de autorizar la retabulación.

Añadió que el ajuste tendrá carácter permanente al incorporarse al Capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), correspondiente al rubro de Servicios Personales, por lo que no dependerá de decisiones presupuestarias anuales.

Regularizarán a trabajadores por honorarios

Además de lo anterior, Claudia Curiel de Icaza anunció que la dependencia prepara un programa gradual para regularizar a aproximadamente 8,000 trabajadores que actualmente laboran bajo contratos por honorarios, algunos desde hace casi tres décadas.

La secretaria explicó que se trata de personal contratado mediante esquemas asociados al denominado Capítulo 3000, que comprende la contratación de servicios profesionales, y que será incorporado paulatinamente al régimen del Capítulo 1000, destinado al personal con plaza presupuestal.

La estrategia, dijo, priorizará a quienes acumulan mayor antigüedad y permitirá que estos trabajadores cuenten con pagos quincenales regulares, aguinaldo y mayor certidumbre laboral.

"Quiero dejar regulado eso durante esta administración. Es un compromiso de hace 30 años", afirmó la funcionaria y precisó que el proceso deberá realizarse por etapas debido a su impacto presupuestario, pero aseguró que ya se encuentra "en acción" y forma parte de las prioridades de su gestión.

Una reforma laboral para el sector cultural

Curiel reconoció que la Secretaría enfrenta una agenda laboral compleja debido a la coexistencia de distintos sindicatos y esquemas de contratación heredados durante décadas.

Explicó que, si bien existen prestadores de servicios contratados para actividades temporales, también permanecen bajo ese régimen trabajadores que realizan funciones permanentes en museos, bibliotecas, centros culturales e incluso áreas sustantivas de la propia Secretaría.

"Los que están en un recinto trabajando todo el día, llevan 15 o 30 años ahí; ésos son los que tenemos que regularizar", concluyó.