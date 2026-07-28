EU y Arabia Saudita atacaron en Irak a "terroristas" apoyados por Irán

Aviones de combate de Estados Unidos y Arabia Saudita atacaron el martes a grupos proiraníes en Irak que habían lanzado más de dos decenas de ataques con drones en los últimos días, informó el ejército estadounidense.

Los ataques tuvieron como objetivo a "terroristas alineados con Irán a los que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ordenó atacar a las fuerzas estadounidenses y la infraestructura energética saudita", señaló el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado. Además, advirtió que si no cesan los ataques, habría "una nueva respuesta militar".

Arabia Saudita confirmó su participación en los ataques, su Ministerio de Defensa indicó que había alcanzado "objetivos pertenecientes a aquellas milicias presentes en territorio iraquí que están vinculadas a ataques contra las instalaciones petroleras del reino".

Los ataques se produjeron después de que el ministerio informara que sus fuerzas habían interceptado drones dirigidos contra instalaciones petroleras en el este del país, responsabilizando a grupos respaldados por Irán en Irak.

Riad instó el día anterior al gobierno iraquí a impedir ataques desde su territorio, tras lo cual Bagdad anunció que había ordenado una investigación.

El CENTCOM señaló más temprano el martes que Irán había lanzado múltiples misiles balísticos en "un intento de ataque sorpresa contra fuerzas estadounidenses basadas en Oriente Medio", pero que todos fueron interceptados.

Ambas partes mantuvieron una tregua el fin de semana, tras casi dos semanas de ataques nocturnos de Estados Unidos contra Irán y repetidas andanadas de misiles y drones de Teherán dirigidas contra los aliados de Washington en la región del Golfo.