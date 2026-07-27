Necesitamos ahorrar más y por más tiempo para adaptar sistemas pensionarios a realidad demográfica: WPA

San José, Costa Rica.- Los sistemas pensionarios se deben adaptar a la nueva realidad demográfica, para lo cual “se necesita ahorrar más y por más tiempo” incluso si ello implica incrementar la edad de retiro, consideró la presidenta de la World Pension Alliance, Karol Fernández.

En entrevista en el marco del Seminario Internacional de Pensiones FIAP-WPA 2026, recordó que cuando los primeros sistemas pensionarios fueron diseñados hace más de 100 años, la esperanza de vida era mucho más corta, por lo que las pensiones eran más un seguro de longevidad que un ingreso garantizado para la vejez.

“En el fondo los sistemas de pensiones no se pensaban como una herramienta para darle un ingreso a toda la población, sino sólo a esos pocos afortunados que llegaban a los 65 años”, resaltó.

Sin embargo, la demografía cambió, pero “lamentablemente los parámetros de los sistemas se quedaron muy estáticos”, como el caso de Chile donde la edad de jubilación se estableció hace un siglo en 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres, “y no ha cambiado desde entonces”.

En el caso de los sistemas de reparto, aseguró, el desafío que se tiene es que la población joven cada vez es menor y ésta a su vez tiene que sostener con sus contribuciones a una población envejecida cada vez más grande.

“Por eso en Europa el sistema tiene un déficit fiscal muy grande que es financiado con apoyo del gasto público. Y precisamente por eso en América Latina estos sistemas de reparto ya van en retirada y lo que tenemos ahora son los sistemas de capitalización individual”, dijo.

No obstante, resaltó que de igual manera los sistemas de capitalización individual tienen el reto de que si la gente vive más tiempo, también necesita ahorrar más, pues con el ahorro se tiene que financiar una vejez cada vez más larga.

“Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir adaptando los sistemas de pensiones a la realidad demográfica que tenemos. Hay que ir dando los parámetros para que el sistema pueda sostener a esta población”, declaró.

En ese sentido, mencionó que no “existen fórmulas mágicas”, sino que “simplemente se necesita ahorrar más y por más tiempo”.

Entre los cambios que ve necesarios para lograr eso, destacó dos: aumentar las tasas de contribuciones en los sistemas de capitalización individual e ir ajustando las edades de jubilación a la realidad demográfica que se tiene.

Destacó el caso de México, en donde se tenía una tasa de contribuciones “muy bajita” en el sistema de capitalización individual (las Afores), pero ahora con la reforma de 2020 se está llevando hasta 15%. “Ese es un paso muy relevante”, enfatizó.

¿Cómo subir las edades de jubilación?

Por otro lado, explicó que es necesario ajustar las edades de jubilación debido a que tener 60 años en la actualidad no es lo mismo que hace 40 años, pues “la gente está envejeciendo más sana”.

Reconoció que si bien ajustar las edades de jubilación es políticamente muy sensible, ya que “nadie quiere ser el gobierno que le subió la edad de jubilación”, hay formas de hacerlo si se les da incentivos a las personas para que “posterguen voluntariamente” su edad de retiro.

Por ejemplo, explicó que en el caso de Chile, donde las mujeres se pueden jubilar desde los 60 años, existe el beneficio de la pensión garantizada universal que se entrega a partir de los 65 años.

De esa manera, si las mujeres chilenas se jubilan a los 60 años, no recibirán ese beneficio sino hasta 5 años después.

Otra medida que destacó igualmente en Chile, es que se está dando un beneficio para que las mujeres puedan igualar su pensión con la de los hombres, “pero ese beneficio lo reciben solo si es que se jubilan a los 65 años”.

“Entonces, con este tipo de incentivos las personas de forma voluntaria extienden su edad laboral sin que los obliguen. Son mecanismos que se han probado que funcionan”, declaró.

Mencionó que en el caso de Europa, lo que se está haciendo es que algunos países sí han subido las edades de jubilación, pero de forma muy gradual.

“Por ejemplo, dicen 2 meses en este año, 3 meses al año que sigue y así de forma muy paulatina, de modo que no se siente un shock de que te subieron la jubilación un año o dos de golpe”, refirió.

Finalmente, resaltó que otra forma de incrementar la edad de jubilación que se ha explorado en Europa es el ajuste automático, en donde la edad de jubilación queda automáticamente vinculada a parámetros como la esperanza de vida de la población.

“Por ejemplo, si la esperanza de vida sube en un año, la edad de jubilación tiene que subir tanto tiempo. Entonces, hay una fórmula que ya define cómo se va a ir subiendo la edad de jubilación y así se desvincula de la discusión política”, finalizó.

La World Pension Alliance (WPA) es una organización colectiva integrada por las principales asociaciones de defensa que representan a los planes y proveedores de pensiones a nivel mundial, incluyendo Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina y Australia.