Ahorros en las Afores tuvieron plusvalías de 239,481 millones de pesos en mayo de 2026

Los ahorros para el retiro de los trabajadores en las Afores hilaron en mayo de 2026 dos meses consecutivos de plusvalías, esto luego de que en marzo sufrieran su mayor minusvalía mensual en la historia.

En el quinto mes de este año, las plusvalías de los ahorros en las Afores totalizaron 239,481 millones de pesos, con lo que en los primeros cinco meses de 2026 acumulan 476,411 millones de pesos de rendimientos positivos.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que las plusvalías acumuladas entre enero y mayo de 2026 superan en 5.5% a las logradas en el mismo periodo del año pasado.

El crecimiento anual se dio a pesar de que en marzo los ahorros sufrieron minusvalías por 417,321 millones de pesos debido a la volatilidad que hubo en los mercados durante dicho mes tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, desde abril los mercados se han ido recuperando, lo que se ha traducido en rendimientos positivos para las inversiones de las Afores y, por lo tanto, en plusvalías.

El índice bursátil S&P 500, compuesto por las 500 empresas más bursátiles que cotizan en Wall Street finalizó mayo con un avance mensual de 5.2 por ciento.

En tanto que el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, tuvo en mayo de 2026 un rendimiento positivo de 1.08 por ciento.

Cabe resaltar que las Afores tienen el mandato de invertir los ahorros para el retiro de los trabajadores en activos financieros como acciones en las bolsas de valores o deuda, esto con el fin de generar rendimientos y de esa manera crecer el patrimonio que los trabajadores recibirán para su retiro.

De ahí que mes a mes la Consar reporte las cifras de plusvalías o minusvalías de los ahorros en las Afores, las cuales dependen del rendimiento que tengan las inversiones en los mercados.