GCC alcanza alza de doble dígito en ingresos

GCC, productora de cemento y concreto con operaciones en Estados Unidos y México, siguió con su estrategia de crecimiento mediante adquisiciones durante el segundo trimestre del año, un periodo que destacó por un repunte de doble dígito en sus ingresos y flujo operativo (EBITDA).

La cementera destinó 36.3 millones de dólares a la adquisición de activos de agregados y concreto en Amarillo y Midland-Odessa, en Texas, uno de sus principales mercados.

“Durante el trimestre alcanzamos un hito clave con la puesta en marcha del nuevo horno en la planta de Odessa, mientras continuamos ampliando nuestra presencia mediante nuevas operaciones de agregados y concreto en Texas”, dijo Enrique Escalante, director general de GCC, en el reporte a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Esta compra representa la segunda transacción que concreta en lo que va del año, luego de que en febrero cerró la adquisición de tres compañías de agregados, asfalto y concreto premezclado en El Paso, Texas.

Con esto, GCC acumula 90 millones de dólares en compras dentro de ese estado en lo que va de 2026.

El despliegue de capital se dio en un trimestre impulsado por un crecimiento de 15% en ingresos y 12% en EBITDA en comparación con el mismo periodo de 2025.