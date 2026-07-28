Cetes operaron estables en la subasta semanal de Banco de México

La curva de rendimientos de la deuda gubernamental en México mostró un empinamiento en la subasta semanal de valores de Banco de México, con los plazos más cortos operando estables ante la expectativa de que la tasa de referencia nacional se mantenga en su nivel actual por un periodo prolongado.

La tasa del Certificado de la Tesorería (Cete) a 28 días, que es un instrumento que habitualmente reacciona a las expectativas de la política monetaria, repuntó ligeramente y cortó una racha de tres semanas al alza.

No obstante, los mayores movimientos se vieron en los plazos más largos, un comportamiento que indica que los inversionistas requieren de premios mayores por permanecer por los riesgos que se advierten sobre la inflación y el crecimiento del país en el largo plazo.

El gobierno colocó 6,000 millones de pesos en Cetes a 28 días a una tasa de 6.20%, con un incremento de dos puntos base frente a la emisión previa. La demanda fue de 2.64 veces el monto colocado, inferior a la previa de 2.94 veces.

El gobierno subastó 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días a 6.56%, un aumento de siete puntos base frente a la subasta previa. La demanda fue de 3.47 veces el monto emitido, por debajo de la previa de 4.34 veces.

El Instituto Central colocó 18,500 millones de pesos en Cetes a 175 días a una tasa de 6.78%, con un avance de tres puntos base. La demanda fue de 3.24 veces el monto colocado, menor a la previa de 3.43 veces.

Banco de México recabó 10,000 millones de pesos con el MBono a 30 años --con vencimiento en abril de 2055--, a una tasa de 9.68% y con un aumento de 17 puntos base frente a la emisión previa. La demanda de este instrumento fue de 2.38 veces el monto colocado.

El gobierno colocó udibonos a 10 años, o con vencimiento en abril de 2037, a una tasa de 4.71%, con un incremento de 11 puntos base y una demanda de 2.14 veces.