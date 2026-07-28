Economía alemana habría mostrado resistencia a la guerra

Es probable que la economía alemana haya crecido modestamente en el segundo trimestre, a pesar de los obstáculos derivados de la guerra en Medio Oriente, ya que su amplio sector industrial se mantuvo relativamente resistente y los consumidores siguieron gastando, indicó el Bundesbank en un informe mensual.

Alemania lleva años prácticamente estancada y se esperaba que el 2026 fuera el año de su recuperación, ya que un fuerte aumento del gasto público está impulsando un auge de la inversión.

Sin embargo, el lastre que supone la guerra, a través del aumento de los costos de la energía y las materias primas, está contrarrestando gran parte de ese impulso, y los economistas encuestados por Reuters prevén un aumento trimestral de la producción económica de tan solo 0.1 por ciento.

“El sector industrial se está beneficiando de una demanda exterior dinámica y del crecimiento de las exportaciones”, mencionó ayer el Bundesbank.

“Los consumidores no se han visto muy afectados por los elevados precios de la energía y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, lo que probablemente haya mantenido su gasto en consumo, como mínimo, estable”, añadió.

Es probable que la escasez de materias primas y de bienes intermedios haya perjudicado más a algunos de sus principales rivales asiáticos, mientras que las expectativas de escasez en el futuro pueden haber animado a algunos clientes a adelantar sus compras.