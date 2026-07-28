Apple alcanzó la cima de 5 billones de dólares en valor de mercado

Apple, la fabricante del iPhone, superó brevemente los 5 billones de dólares en capitalización bursátil este martes, pues los inversionistas premiaron la solidez de su hardware a pesar de las preocupaciones sobre su estrategia de inteligencia artificial (IA).

No obstante, al final del día cerró con un valor de mercado de 4.99 billones de dólares, por encima de NVIDIA, que vale 4.77 billones de dólares, según el portal Companies by Market Cap.

En octubre del año pasado Apple había alcanzado los 4 billones de dólares en capitalización bursátil. Sus acciones han ganado alrededor de 24% en lo que va del 2026 y cerca de 60% en los últimos 12 meses, gracias a la sólida demanda del iPhone.

El portal Guru Focus publicó el martes que Apple ha avanzado más lentamente que varios de sus rivales tecnológicos en el campo de la IA generativa. La compañía retrasó importantes funciones de Apple Intelligence, incluida una versión mejorada de Siri, y posteriormente se asoció con Google para utilizar modelos Gemini en el asistente de voz.

Se espera que la versión rediseñada de Siri entre en fase beta a finales de este año, junto con la gama de iPhone 18 y el primer iPhone plegable de Apple.

Este hito en la valoración de la empresa precede a una importante transición en la dirección. Se espera que el CEO Tim Cook ceda el control a John Ternus el próximo 1 de septiembre.

Apple también se enfrenta a mayores costos de memoria y almacenamiento, lo que ha contribuido al aumento de precios de algunos productos Mac y iPad.

La compañía presentará sus resultados trimestrales este jueves tras el cierre de mercado en Wall Street, algo que los inversionistas esperan.