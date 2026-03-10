Necesitamos un sistema financiero que responda mejor a las necesidades de las mujeres: María del Carmen Bonilla

Ante las brechas de género en el mercado laboral, que limitan el acceso de las mujeres a servicios financieros, el reto es avanzar a un sistema financiero que responda mejor a las necesidades de las mujeres, dijo la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla.

Durante la inauguración del Foro de Salud Financiera “Es Tiempo de Mujeres”, organizado por la Condusef, la funcionaria recordó que en México, alrededor del 54% de las mujeres se encuentran fuera del mercado laboral, “lo que limita su capacidad de generar ingresos propios y construir una autonomía económica”.

Asimismo, refirió que el 65% del tiempo total de trabajo de las mujeres lo destinan al trabajo no remunerado, el cual incluye labores domésticas y de cuidados, lo que reduce su disponibilidad de tiempo para integrarse plenamente al mercado laboral y acceder a mejores oportunidades económicas.

Aseguró que estas condiciones influyen en el acceso a los servicios financieros, pues el uso de cuentas bancarias, de crédito formal, de seguros o instrumentos de ahorro para el retiro suelen estar asociados con ingresos estables y participación en la economía formal.

Por ello, agregó, cuando las mujeres enfrentan mayores barreras para generar ingresos, también encuentran más dificultades para acceder a herramientas financieras que contribuyan a mejorar su estado económico a lo largo de su vida.

“Frente a este contexto, el reto es avanzar a su sistema financiero que responda mejor a las necesidades de las mujeres, que las entienda mejor”, declaró en su intervención.

En ese sentido, la vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Mari Nieves Lanzagorta, afirmó durante la inauguración que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), cuando las mujeres tienen un ingreso, también ahorran más.

La vicepresidenta de la Amafore destacó que el “empoderamiento financiero” de las mujeres no es un lujo, sino una necesidad, pues es la base para que puedan tomar decisiones y salir adelante.

Por su parte, la directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas, recordó que cerca de 29 millones de mujeres en México permanecen fuera del mercado laboral formal, lo que limita su acceso a mecanismos de seguridad social y protección financiera.

“Esto significa que en un evento inesperado, como una enfermedad, accidente o la pérdida de ingresos, puede tener consecuencias mucho más profundas para ellas y sus familias”, advirtió la directora de la AMIS.

Es por esto, dijo, que cuando una mujer entiende cómo funcionan el ahorro, el crédito, los seguros o las inversiones, aumenta su capacidad de tomar decisiones y fortalece su autonomía económica.

Durante la inauguración del evento, igualmente estuvieron presentes el presidente de la Condusef, Óscar Rosado; la secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zabalza, y la vicepresidenta jurídica de la Condusef, Elizabeth Noriega.