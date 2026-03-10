Energía, agua y seguridad logística, frenos para inversiones en semiconductores en México: OCDE

México quiere ganar espacio en una industria que se volvió estratégica para la economía digital global y empieza a llamar la atención de algunas de las mayores empresas del sector. Un nuevo informe de la OCDE ubica al país como una base ya existente para actividades de diseño y manufactura de back-end, con ventajas en comercio, ubicación, experiencia manufacturera y disponibilidad de talento técnico.

La advertencia del documento es otra. Para que esa oportunidad se convierta en nuevas inversiones, México necesita resolver cuellos de botella concretos en infraestructura, sobre todo en energía, agua y transporte seguro por carretera.

De acuerdo con el reporte “Promoting the Development of the Semiconductor Ecosystem in México”, México cuenta con fortalezas reales para insertarse con mayor profundidad en la cadena de valor de los semiconductores.

El documento destaca su apertura comercial, su cercanía con Estados Unidos, su ecosistema de investigación en tecnologías relacionadas y la presencia de industrias usuarias de chips como la automotriz, la aeroespacial, el equipo de cómputo, los electrodomésticos y los centros de datos.

Aun así, el mismo documento concluye que el país necesita mejorar su marco estratégico, su formación de talento, su capacidad de innovación y, de manera especialmente urgente, la infraestructura habilitadora que exigen estas inversiones.

La OCDE incluye entre sus recomendaciones específicas incentivar la inversión privada en energías renovables; promover tecnologías para gestión de agua y aguas residuales, y reducir los costos de seguridad y aseguramiento que enfrentan las empresas en el transporte carretero.

Energía

El reporte advierte que la adecuación de la red eléctrica mexicana varía por región y que las redes de distribución resultan costosas e ineficientes aun en zonas donde la producción es suficiente. También destaca que la evolución regulatoria reciente apunta a un entorno más complejo para la expansión de la oferta privada.

La ley eléctrica de 2025 garantiza que al menos 54% de la electricidad inyectada a la red nacional cada año provenga de plantas controladas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para una industria intensiva en electricidad y altamente sensible a interrupciones, esa discusión regulatoria deja de ser abstracta y se vuelve un factor de decisión para nuevas plantas y expansiones.

El informe también destaca que los estados del norte suelen tener mejor acceso a electricidad confiable que el sur, aunque uno de los casos más delicados es Baja California, un estado relevante para la industria electrónica que todavía no estaba conectado a la red nacional al momento del análisis.

La OCDE considera positiva la intención de conectar a la entidad y plantea que México debería acelerar los esfuerzos para integrarla plenamente y fortalecer también sus interconexiones con países vecinos, con miras a una gestión más eficiente y resiliente de la oferta renovable.

Agua

El agua aparece como un segundo cuello de botella todavía más delicado. La OCDE recuerda que la industria de semiconductores depende de grandes volúmenes de agua ultrapura y sostiene que México enfrenta una situación estructuralmente frágil.

El reporte calcula un nivel de estrés hídrico cercano a 45%, frente a un promedio de alrededor de 23% en la OCDE. Añade que en 2020 la Conagua estimó que 35 millones de personas vivían en condiciones de escasez de agua y cita proyecciones según las cuales hacia 2030 la oferta disponible cubriría apenas 75% de la demanda.

La presión hídrica, además, está lejos de distribuirse de manera uniforme. El documento muestra que, entre 1950 y 2013, la disponibilidad anual de agua por habitante cayó de 18,035 metros cúbicos a menos de 4,000 y que la Conagua espera un descenso hasta 3,250 metros cúbicos en 2030.

También advierte que varias entidades del norte y del centro se ubican por debajo de 1,000 metros cúbicos por persona al año, un umbral asociado a escasez severa. En esa lista sobresalen estados especialmente sensibles para la conversación de semiconductores, como Baja California y Sonora, donde la OCDE identifica una combinación riesgosa de presencia industrial electrónica y limitada disponibilidad de agua.

De acuerdo con el reporte, sin acciones decisivas, México puede tener dificultades para ofrecer el volumen y la pureza de agua que demandaría una industria de semiconductores en expansión.

A eso se añade otro rezago estructural. Muy poca agua se recicla en el país y sólo dos de cada tres mexicanos están conectados a una planta pública de tratamiento de aguas residuales, un resultado que el propio documento ubica entre los más bajos de la OCDE.

Logística

El tercer freno está en la logística. La OCDE recomienda de forma expresa atender la inseguridad carretera para reducir los costos de seguridad y aseguramiento que enfrentan las empresas.

La observación puede parecer secundaria frente al tamaño del reto energético o hídrico, aunque en realidad golpea directamente el costo de operación de una industria que depende de cadenas de suministro precisas, tiempos estrictos y movimiento seguro de componentes, maquinaria e insumos de alto valor. La propia organización incorpora la mejora del transporte seguro dentro de los elementos que México debe resolver para aumentar su atractivo ante firmas globales.

La OCDE insiste en que la política para semiconductores debe coordinarse entre múltiples dependencias y niveles de gobierno. En junio de 2024, nueve secretarías y agencias federales firmaron un Convenio de Colaboración para promover el desarrollo de la industria, con acciones que incluyen identificar regiones con condiciones óptimas, fortalecer la sustentabilidad hídrica, asegurar suministro continuo y eficiente de electricidad, mejorar infraestructura y agilizar trámites.

El reporte también deja ver que la oportunidad sigue abierta. México tiene una base industrial que opera desde hace décadas en electrónica. En semiconductores, la OCDE identifica actualmente cuatro firmas principales en operación, una en diseño y tres en manufactura de back-end, y señala que ninguna opera en front-end.

También remarca que el país mantiene un déficit comercial en chips, carece de especialización en varios eslabones clave y muestra una alta presencia de maquila en buena parte del sector ampliado de componentes electrónicos.

Talento

La OCDE dedica una parte amplia del documento al talento y sostiene que México tiene la mayor proporción de egresados en ingeniería en América, con 17% del total de graduados terciarios en 2021, aunque esa ventaja convive con debilidades en matemáticas, ciencias, inglés, deserción y formación especializada.

También advierte rezagos en innovación, con apenas 12 patentes ligadas a semiconductores entre 2001 y 2010 y 17 entre 2011 y 2023, además de trabas para adquirir equipo de investigación que puede tardar al menos seis meses en llegar.

De acuerdo con el reporte, el país ya logró entrar al radar de la industria global de semiconductores, aunque todavía arrastra limitaciones básicas que pueden frenar esa oportunidad justo en la fase en que debería acelerar.