Petroleras retroceden en Wall Street por posible resolución a la guerra en Oriente Medio

Las acciones de compañías petroleras caen en la jornada de este martes, debido a la caída en el precio del crudo tras señales de una posible alto al fuego en el conflicto en Irán y medidas de oferta global.

Los papales que más caen son los de ConocoPhillips con 1.92% hasta los 114.95 dólares por unidad, las acciones de Chevron con 1.33% a 186.87 dólares y las de Exxon Mobil desciendem 1.21% a 148 dólares y los de Enbrigne con 0.22% a 53.81 dólares.

En este mismo sentido, los papeles de PetroChina, la mayor compañía de petróleo y gas de China, son las que más retrocedieron con 7.20%, la holandesa Shell con 0.92% y la noruega Equinor disminuye 3.78 por ciento.

Además, la francesa Total retrocede 0.22%, las acciones de la empresa española, Repsol, caen 1.05% y la empresa petrolera más grande de Brasil, Petrobras, con 1.13 por ciento.

Los precios del crudo retroceden significativamente en la jornada, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera un final rápido para la guerra con Irán, lo que redujo la prima de riesgo geopolítico que mantenía los precios elevados.

Además, se anunció la intención del G7 de liberar entre 300 y 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para estabilizar los costos energéticos, lo que aumentó la presión a la baja sobre el precio del barril.

Tras el fuerte repunte previo, los inversionistas están retirando ganancias, especialmente ante el fortalecimiento del dólar y la volatilidad en los mercados.