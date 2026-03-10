Milei asegura en Wall Street que el BCRA se inundará de dólares pese al impacto de la guerra en Irán

El presidente de Argentina, Javier Milei, intentó convencer el martes a los inversores de Nueva York de que la recuperación económica de su país puede mantenerse a pesar de que la guerra en Irán asusta a los mercados, afirmando que el banco central (BCRA) ⁠pronto estará inundado de dólares.

Milei se dirigió a inversores y ejecutivos ⁠en la nueva sede del JPMorgan en Manhattan como parte de la "Semana de Argentina", una gira por Nueva York para convencer a los financieros de que los esfuerzos de estabilización del país sudamericano los hacen atractivo, a pesar del tenso contexto mundial.

"Pasamos de ser importadores netos de energía a exportadores netos (...) Frente a un shock que asumo transitorio de lo que está pasando en el mundo, porque no tengo dudas que los buenos vamos a ganar, aún en esta coyuntura transitoria, a Argentina le mejora los términos de intercambio".

"Preparate, Santiago, que te van a salir los dólares por las orejas", agregó en referencia a Santiago Bausili, el presidente del BCRA, presente en el evento.

El respaldo del Gobierno estadounidense se ha convertido en una parte fundamental del discurso de Milei a los inversores. La administración del presidente Donald Trump apoyó públicamente a Milei antes de las elecciones de medio término de Argentina en octubre de 2025 y amplió su cooperación financiera.

Una línea de liquidez promovida por Estados Unidos ayudó a evitar una fuga del peso antes de esas elecciones.

Estados Unidos y Argentina profundizaron sus lazos económicos en febrero, cuando firmaron un acuerdo recíproco de comercio e inversión diseñado para facilitar la inversión estadounidense, incluso en el sector de los minerales críticos.

La mayor alineación con Estados Unidos marca un cambio después de años en los que China amplió su presencia económica en toda Sudamérica. China sigue siendo uno de los mayores socios comerciales de Argentina y uno de sus principales acreedores.

Los precios del petróleo han subido casi un 30% este mes, hasta cerca de los 90 dólares por barril, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, mientras que los inversores se han alejado de los mercados emergentes.

El índice del dólar ha ganado más de un 4% frente a las divisas desarrolladas desde finales de enero, al tiempo que el índice de divisas de los mercados emergentes ha cedido sus ganancias del año.

La semana pasada, el índice bursátil local argentino tocó su nivel más bajo desde octubre, mientras que el diferencial de rendimiento de la deuda en dólares con respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos se amplió en línea con el índice de referencia mundial.

"Un mundo geopolíticamente tenso favorece la inversión en Argentina, en la medida en que obliga a los países a volver a centrarse en la seguridad alimentaria, energética y tecnológica, ámbitos en los que Argentina puede ⁠ayudar", afirmó Alejo Czerwonko, director de inversiones para Mercados Emergentes de América en UBS Global Wealth Management.

"Al mismo ⁠tiempo, un periodo de conflicto agudo como el que estamos viviendo ahora con ⁠Irán no ayuda a casi ningún mercado emergente, ya que desencadena graves movimientos de aversión al riesgo debido a las preocupaciones por la estanflación", acotó.

Restaurar la estabilidad económica

El Gobierno argentino afirma que los ⁠agresivos recortes del gasto, la desregulación y la austeridad fiscal están empezando a restablecer la estabilidad macroeconómica tras años de déficits, crisis monetarias e inflación galopante.

Los inversores han acogido con cautela el ajuste y las recientes reformas, incluida un a reforma laboral aprobada por el Congreso que supuso una importante victoria legislativa para Milei.

Aun así, Argentina debe reconstruir sus reservas de divisas, atraer inversiones a más largo plazo y recuperar un acceso fiable a los mercados internacionales de capital tras años de impagos y controles de capital, algunos de los cuales siguen vigentes.

Las autoridades esperan que la "Semana de Argentina", en la que también participarán el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre otros, ayude a demostrar que las reformas se están traduciendo en oportunidades de inversión, especialmente en sectores como la energía, la minería, la agricultura y la tecnología.

Para Milei, el reto es convencer a los inversores de que las reformas de Argentina ⁠merecen atención incluso en medio de una huida hacia los mercados seguros.

"Simplemente están reiterando las oportunidades de inversión en Argentina y enviando un mensaje de estabilidad macroeconómica y política", dijo Armando Armenta, economista senior y estratega de AllianceBernstein, sobre la gira. "Es bueno que lo hagan, porque Argentina ha estado fuera del foco de atención durante mucho tiempo", agregó.