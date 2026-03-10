Menos empleos

La próxima decisión sobre la tasa de interés por el banco central de Estados Unidos, durante su próxima reunión del 17 y 18 de marzo, no puede basarse únicamente en la decepcionante creación de empleos en febrero. No sólo porque los datos de un mes son insuficientes para derivar conclusiones, pero también porque la guerra en el Medio Oriente ha acercado los precios del petróleo a la barrera de 100 dólares por barril, lo cual genera el espectro de creciente inflación con creciente desempleo.

Todo depende de la duración del conflicto y la expectativa de que la pérdida de 92,000 empleos en febrero fue causada por factores excepcionales, tales como una huelga en el sector de la salud y por la severidad del invierno, además de las redadas en contra de los trabajadores extranjeros. En febrero la tasa de desempleo aumentó a 4.4 por ciento, desde 4.3 por ciento en enero. La sanidad condujo las pérdidas con 28,000 empleos, mientras que otros sectores contribuyeron a la debilidad en el mercado laboral, con las principales pérdidas en la hospitalidad (27,000), la manufactura (12,000) y la construcción (11,000).

El informe sobre empleo en febrero es el último disponible antes de la próxima reunión del banco central. Esta semana serán divulgados el índice de precios al consumidor, junto al índice de precios de los gastos de consumo personal preferido por el banco central. No obstante, todavía es muy temprano para saber si el aumento en el precio del petróleo, resultante del conflicto en el Medio Oriente, conducirá a un alza generalizada de precios.

*El autor es analista y consultor internacional, ex-director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.