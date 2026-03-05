Hacienda pide mayor participación de la banca; desafíos en el acceso al crédito continúan

México necesita de una mayor participación del sector financiero, incluyendo bancos, para alcanzar su potencial, indicó Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante las 34 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex, el secretario de Hacienda destacó que los desafíos en el acceso al crédito continúan, principalmente para las pymes, las mujeres y los jóvenes.

“El sector financiero será fundamental para que el crédito fluya hacia sectores productivos y los hogares. Persiste el desafío en el acceso al crédito, principalmente para pymes, mujeres y jóvenes. Hoy, en muchos casos, la principal fuente de financiamiento sigue siendo el crédito comercial no bancario”, criticó.

Por ello, abundó que se necesitan fortalecer alternativas más efectivas y competitivas, por lo que se necesita una mayor participación de la banca para alcanzar el potencial del país.

Respecto al Plan Nacional de Infraestructura presentado en semanas pasadas, Amador Zamora señaló que las afores serán clave para el financiamiento de esta estrategia.

Actualmente, los activos de las afores representan 24% del Producto Interno Bruto (PIB), un avance desde la tasa de 16% del 2019. Se prevé que para el 2030 puedan superar 30 por ciento.

“Sus portafolios de activos se han diversificado de manera muy importante, por lo que, en otras palabras, México cuenta con un ahorro interno creciente con capacidad para financiar la infraestructura productiva a largo plazo”, consignó.

Sin freno en la infraestructura y gasto social

La estrategia para reducir el déficit fiscal, que continuará este año, se dará sin frenar la inversión en infraestructura ni el gasto social. Para ello, y sin reforma fiscal, se busca crecer los ingresos a través de la eficiencia recaudatoria, la digitalización y el combate a la evasión fiscal.

El año pasado, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicaron en 1 billón 520,400 millones de pesos, lo que representó 4.3% del PIB.

Si bien representa una disminución desde la tasa de 5.7% del PIB reportada en el 2024, no se logró la consolidación fiscal esperada inicialmente en el Paquete Económico 2025, que era una tasa de 3.9% del PIB.

“Aunque el ajuste fue ligeramente menor al anticipado, constituye uno de los mayores esfuerzos fiscales en la historia reciente del país. Más aún, la optimización del gasto hizo posible avanzar, simultáneamente, en el saneamiento de deudas con proveedores de Pemex y la mejora de su perfil financiero”, defendió el titular de Hacienda.

Crecimiento sólido

Este año, el crecimiento será “más sólido” luego del entorno desafiante que se vivió el año pasado. El secretario de Hacienda consideró que este año el “panorama es mucho más favorable”, lo cual ha hecho que algunas instituciones modifiquen al alza su perspectiva de crecimiento.

“El impulso observado en la segunda mitad del 2025, junto con la recuperación gradual de la demanda interna y el despliegue del nuevo plan nacional de infraestructura introduce un componente adicional de inversión que elevará la capacidad productiva, eliminará cuellos de botella y generará derrama sobre múltiples sectores”, declaró el funcionario hacendario.

Para este año, el gobierno federal prevé un crecimiento entre 1.8 y 2.8%, mientras que instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tienen una proyección de 1.4% y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.5 por ciento.

“Son señales de que la confianza se está fortaleciendo y los fundamentos están respondiendo”, aseguró.

Amador Zamora aseguró que el crecimiento que se observe este año se consolidará hacia el 2027, esto conforme la inversión pública y privada se materializa.

Respecto a temas de inflación, el titular de Hacienda aseguró que el efecto del aumento de la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a algunos productos como refrescos, jugos envasados, apuestas, cigarros, entre otros, tendrá un efecto temporal.

Asimismo, ven un traspaso poco significativo asociado a los aranceles que se apliquen a los países sin tratado comercial con México, esto porque la dinámica del tipo de cambio ha contribuido a contener los precios de bienes importados.

Ana.martinez@eleconomista.mx