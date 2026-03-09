Mujeres destinan 40.9 horas a la semana en trabajo no remunerado

Las mujeres destinan más del doble de horas que los hombres a los trabajos no remunerados, teniendo así una pobreza de tiempo mayor que no ha sido abordada por el gobierno a través del presupuesto, indicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En México, las mujeres destinan 40.9 horas a la semana al trabajo no remunerado, mientras que los hombres sólo 19.5 horas.

De esta manera, las horas que destinan las mujeres al trabajo no remunerado casi igualan al tiempo que destinan a lo laboral, que son 42.2 horas a la semana.

Este trabajo no remunerado, que consiste en labores domésticas, de limpieza y de cuidados, equivale a 23.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

"El Anexo 31 —primer esfuerzo presupuestario para consolidar un sistema nacional de cuidados— presenta una alta concentración en transferencias monetarias y no incorpora instrumentos específicos orientados a reducir la sobrecarga de tiempo de las mujeres en edades centrales del ciclo de vida (25 a 49 años). Por lo que, el esfuerzo presupuestario no se traduce en una estrategia sistemática de reducción de la pobreza de tiempo ni en un proceso efectivo de desfamiliarización del cuidado", destacó el análisis del CIEP.

En este sentido, agregó que se necesitan servicios e infraestructura que permitan redistribuir las tareas de cuidados no sólo entre los hombres y las mujeres, sino también entre el Estado, el mercado y las comunidades.

Sin ellos, agregó, se limita la capacidad del Estado para reducir de manera efectiva la pobreza de tiempo de las mujeres.

Para este año, el gobierno creó un nuevo Anexo Transversal para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): el Anexo 31 Consolidación de una Sociedad de Cuidados.

Dentro de este Anexo Transversal se contabilizan 466,674 millones de pesos de diversos programas sociales que tendrían relación con el objetivo de construir una sociedad de cuidados. Esto representa 1.26% del PIB.

En total, fueron 49 programas que se identificaron, dentro de 18 ramos, que inciden de manera directa o indirecta en el tema de cuidados, de acuerdo con el gobierno federal.