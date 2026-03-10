México y Estados Unidos cierran caso laboral contra Transportista Kamu en Tijuana

La investigación realizada por el gobierno mexicano en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC contra Transportista Kamu confirmó que esta empresa y Liber Gennesys forman parte del mismo grupo empresarial y operaban con un contrato de protección.

En un comuncaido de prensa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Economía indicaron que la empresa realizó una transferencia de trabajadores de una empresa a otra, no se comunicó oportunamente a la plantilla laboral.

Además, la STPS identificó que los contratos colectivos de trabajo eran idénticos y establecían condiciones mínimas de ley, razón por la cual fueron calificados como contratos de protección.

En materia de discriminación antisindical, la autoridad identificó que dos de diez trabajadores analizados fueron despedidos por sus preferencias sindicales, mientras que el resto de los casos presentaba otros escenarios procesales. Además, se verificó que la empresa y el sindicato titular omitieron realizar la revisión integral del contrato colectivo en 2022 y las revisiones salariales de los tres años subsecuentes.

Para solventar las irregularidades, el Plan de Reparación acordado el 3 de noviembre de 2025 incluyó la reinstalación de los trabajadores afectados con el pago de salarios caídos y la liquidación conforme a la Ley Federal del Trabajo para quienes rechazaron el retorno.

La compañía también implementó un protocolo de acceso para el Sindicato de Transportistas de las Cadenas de Suministro, habilitó canales de denuncia anónima y estableció una política de tolerancia cero ante interferencias patronales.

El cierre del caso se formalizó tras la verificación del cumplimiento de estas acciones por parte de la STPS y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que incluyó la capacitación de personal operativo y directivo sobre derechos colectivos.