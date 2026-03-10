Diputados aprueban la terna para renovar al titular de la ASF

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, aprobó, con el aval de todos los partidos, la terna de las personas candidatas para renovar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); entre los seleccionados no figura el actual titular del máximo ente fiscalizador, David Colmenares Páramo, quien buscaba la reelección por otros 8 años y dejará el cargo este 15 de marzo.

Una vez que la comisión avaló la terna, el acuerdo fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por lo que se espera que la nueva persona titular de la ASF sea electa este mismo martes ante el Pleno.

Entre los tres mejor evaluados están:

Aureliano Hernández Palacios Cardel

Elizabeth Barba Villafán

Luis Miguel Martínez Anzures

La trayectoria de quiénes conforman la terna para el titular de la ASF

Aureliano Hernández Palacios Cardel

Es economista y actualmente es auditor especial del Gasto Federalizado en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se indicó que desde 2018, forma parte de la Auditoría Superior de la Federación, donde ha ejercido como Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “D” .

Previamente se había desempeñado como Director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la Ciudad de México. Palacios Cardel también es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, exsecretario particular de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Elizabeth Barba Villafán

Es contadora pública por el IPN; ha trabajo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; ha buscado ser Consejera Electoral y en 2009 también participó en el proceso de renovación de la titularidad de la ASF.

Luis Miguel Martínez Anzures

Titular del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Es contador público por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Se ha desempeñado como director de finanzas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR); fue contralor interno de la FGR y director de administración de la SEP.