Peso mexicano avanza frente al dólar por proyecciones sobre duración de la guerra contra Irán

El peso mexicano recuperó terreno frente al dólar en la jornada del martes. La divisa local repuntó apoyada por un mejor sentimiento en el mercado, extendiendo el movimiento de ayer tras los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.5903 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.6711 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significó una mejora de 8.08 centavos para el peso, equivalentes a 0.46 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.6993 unidades y un nivel mínimo de 17.4511. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, subía 0.21% 98.94 puntos.

Mayor apetito por riesgo

Trump dijo ayer que la guerra ya había infligido graves daños a Irán y predijo que el ⁠conflicto culminaría antes de las cuatro semanas ⁠anticipadas inicialmente. Hasta ahora, las hostilidades habían estado impulsando los precios del petróleo y amenazando a la economía.

"La narrativa de distensión impulsada por Donald Trump, junto con la disposición del G7 para liberar reservas de petróleo, provocó un desplome en los precios del petróleo y una debilidad generalizada del dólar", explicó Felipe Mendoza, analista de EBC Financial Group.

El discurso contrasta con la situación en Irán, que registró el día más intenso de bombardeos desde el comienzo de la guerra, hace más de una semana. Irán amenazó con no permitir la salida de petróleo de Medio Oriente hasta que cesen los ataques estadounidenses.

"El petróleo sigue siendo el principal foco de tensión para los mercados globales debido a los riesgos sobre la oferta y en particular para el flujo que pasa por el Estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el comercio de crudo", dijo Paula Chaves, analista de GH Trading.

Cifras clave en la agenda

Para mañana miércoles, los operadores seguirán atentos a los titulares sobre la guerra, pero la agenda de indicadores ocupará un lugar importante con la publicación del dato de inflación de Estados Unidos, fundamental para la trayectoria de tasas de la Reserva Federal.