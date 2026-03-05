Fondo de Paz de la mujer: Pagarte a ti misma es vital si te dedicas al hogar y no tienes sueldo

Ahorrar, aunque realices como mujer trabajo no remunerado sin un sueldo, es posible mediante la creación de un acuerdo financiero familiar, la asignación de un porcentaje del ingreso del proveedor y la visibilización de las labores domésticas como valor económico, que en México equivale a 82,339 pesos anuales por mujer, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2024, realizado por el Inegi, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados que realizó la población de 12 años y más fue de 8 billones de pesos a precios corrientes, es decir, a precios vigentes en el periodo al que se refiere la información.

"Pagarte a ti misma primero": El reto de las mujeres que cuidan

Llegan los ingresos y comienzas a repartir el dinero y al final te das cuenta de que no sobró nada, incluso faltó, ¿dónde quedó lo que usualmente decimos que vamos a ahorrar cuando mencionamos la frase, “lo que sobre es lo que ahorraré”? Bajo este esquema es difícil ahorrar porque, generalmente, no sobra nada, así que hay una frase popular en finanzas personales que se trata de hacer justamente lo contrario: Pagarte a ti misma primero, pero ¿cómo pueden hacer esto las mujeres que están dedicadas a un trabajo de cuidados y hogar que no está remunerado?

La coach financiera María José Condesal explica que el ahorro no es lo que sobra, sino una prioridad de dignidad y autonomía. Por ello, recomienda estrategias para crear un fondo de emergencias.

3 Estrategias para crear tu "Fondo de Paz"

Acuerdo financiero de pareja: Si uno aporta dinero y otro trabajo, ambos deben tener una asignación personal. Porcentaje de ahorro etiquetado: Destinar una parte del ingreso familiar fijo al ahorro de quien cuida. Cuentas de autonomía: Abrir una cuenta propia para evitar la vulnerabilidad en caso de divorcio o fallecimiento del proveedor.

¿Cómo sacar dinero del "gasto" sin sacrificar la casa?

Ese ahorro para la mujer, y todas las personas dedicadas a los cuidados y el hogar, ¿puede provenir del gasto que se administra para la casa? Para Condesal puede ser una estrategia válida, pero hay que hacerlo con cuidado, dice.

No se trata de “sacrificar la casa” ni de esconder dinero, sino de hacer consciente el uso del dinero familiar, advierte.

“Muchos hogares tienen lo que yo llamo gastos inconscientes: pequeñas compras que pasan desapercibidas pero que suman bastante al final del mes. Cuando revisamos esos gastos —suscripciones olvidadas, compras impulsivas, promociones que no necesitábamos— muchas veces aparece un pequeño margen”, explica.

Ese margen puede convertirse en ahorro. La clave no es la cantidad, sino la intención de construir seguridad financiera poco a poco.

El retiro también cuenta: ¿Cómo abrir una afore si no tienes un patrón?

Para las mujeres que realizan trabajo del hogar no remunerado, la vejez es el riesgo financiero más alto. Si no hay un empleo formal, no hay aportaciones al IMSS o ISSSTE, pero sí existe el afore para trabajadores independientes.

Cualquier persona en México puede abrir una cuenta individual en una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore). Esto permite:

Aportaciones voluntarias: Puedes ahorrar desde montos muy bajos de manera constante.

Puedes ahorrar desde montos muy bajos de manera constante. Rendimientos: Tu dinero crece con el tiempo, algo que no sucede si lo guardas "bajo el colchón" o en el gasto.

Tu dinero crece con el tiempo, algo que no sucede si lo guardas "bajo el colchón" o en el gasto. Deducibilidad: En algunos casos, estas aportaciones pueden ser deducibles de impuestos si la familia decide formalizar ese ahorro.

Si decides aplicar la estrategia de "quitarle un cachito al gasto", automatizar ese ahorro directamente a una app de afore (como AforeMóvil) garantiza que ese dinero no se use para una emergencia inmediata, sino para tu yo del futuro.

Para María José Condesal el ahorro no sólo es para quien gana mucho dinero, el ahorro es una herramienta para la creatividad y recuperar tranquilidad.

“No se trata de hacerlo perfecto ni de hacerlo rápido. Se trata de empezar. Incluso un pequeño paso hoy puede cambiar la relación que tienes con el dinero y con tu futuro. Porque al final, ahorrar no es guardar dinero. Es construir libertad”, finaliza.

¿Te sirvió la información? Escribe tus comentarios a sonia.soto@eleconomista.mx