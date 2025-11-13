México y Estados Unidos bloquean cuentas de 31 personas ligadas al Cártel del Pacífico

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que, en colaboración con autoridades de Estados Unidos, se congelaron 31 cuentas vinculadas al Cártel del Pacífico tras identificar movimientos financieros irregulares y esquemas de triangulación internacional.

En coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, la UIF bloqueó operaciones financieras y suspendió actividades de empresas ligadas al cártel. Entre las empresas se encuentran casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.

De esta manera, la OFAC designó al Cártel del Pacífico y a 26 personas relacionadas – siete personas físicas y 19 empresas – mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas en la Lista de Personas Bloqueadas.

“El análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional”, detalló la UIF.

De esta manera, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación por delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.

Esto se da días depués de que la UIF informara que presentaría ante la FGR denuncias contra 13 casinos por presunto lavado de dinero, luego de una investigación de meses en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

Las pesquisas revelaron patrones consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero, en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Entre las operaciones que se detectaron figuran movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.

Además, se detectó el uso de plataformas digitales, con lo cual se facilitó la dispersión de recursos ilícitos, así como su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.

En dichas plataformas, se utilizaron a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido. Estos perfiles eran de amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, los cuales a cambio de un pago transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando así los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.