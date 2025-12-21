Wall Street sube por la fortaleza de las tecnológicas

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza la jornada del viernes y registraron rendimientos mixtos en su comparación semanal, con los valores tecnológicos recuperándose de la caída de principios de semana.

El S&P 500 ganó 0.88%, a 6,834.50 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 1.31%, a 23,307.62 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.38%, a 48,134.89 puntos.

En la semana los índices registraron rendimientos mixtos. El Dow Jones bajó 0.67%, mientras que el Nasdaq y el S&P 500 subieron 0.48% y 0.10% respectivamente.

Los gigantes tecnológicos ampliaron los avances del jueves después de que sólidas previsiones del fabricante de chips Micron Technology avivaron el interés por las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, que recientemente se habían visto presionadas por las altas valoraciones y la preocupación por la financiación.

Las acciones de Micron alcanzaron un máximo histórico el viernes. Nvidia también subió, ya que Estados Unidos inició una revisión que podría permitir los primeros envíos a China del segundo chip de inteligencia artificial más potente de Nvidia.

En tanto, Oracle cerró al alza después de que el propietario chino de TikTok, ByteDance, firmó acuerdos vinculantes para ceder el control de las operaciones estadounidenses de la aplicación de videos cortos a un grupo de inversionistas, incluido el gigante de la computación en nube.

BMV y BIVA caen más de 1% en semana

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó 0.25% para operar en 63,966.98 puntos, en tanto que el FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) subió 0.19% para ubicarse en 1,266.18 enteros.

En la comparación semanal, ambos indicadores registraron caídas de más de 1 por ciento. El IPC bajó 1.15%, mientras que el FTSE BIVA perdió 1.28 por ciento. En lo que va de diciembre han bajado en 2 de 3 semanas de operaciones.

Del lado de las emisoras, Volaris y Viva anunciaron un acuerdo para crear un holding conjunto, en el que los accionistas de cada empresa tendrían un interés de 50%, para potenciar eficiencias operativas y financieras, sin dejar de operar como marcas separadas.

La noticia llevó a las cotizaciones de Volaris a cerrar en 16.99 pesos por acción, un incremento de 14.10% respecto al cierre anterior.