Banxico y la Fed reducen tasas de referencia en 25 puntos base, pero el diferencial real disminuye

Hubo 3 votos disidentes: Austan D. Goolsbee y Jeffrey R. Schmid votaron por mantener sin cambios el rango; y Stephen I. Miran votó por reducir la tasa de fondos federales en 50 puntos base, para ubicarla en un rango de 3.25%-3.50%.

Conviene recordar que la inflación general medida por el CPI se ubicó en 2.7% en noviembre, aunque el componente subyacente se ubicó en 2.6%. No obstante, la inflación medida por el PCE fue de 2.8% en septiembre, y el componente subyacente fue también de 2.8%. En este sentido, es importante considerar que ambos indicadores de la inflación habían mostrado aumentos desde mayo, pero parecen estar mostrando signos de moderación. En el último comunicado, la Fed proyectó que se alcanzaría el objetivo del 2% de inflación medida con el PCE hasta 2028.

Asumiendo que la tasa real neutral oscila actualmente entre 0.8% y 1.4%. Los niveles actuales de la tasa de referencia, aunados a los pronósticos de inflación de la Reserva Federal para el próximo año, implican que la tasa real ex-ante actual es de entre 1.1% y 1.35%. Es decir, la tasa real ex-ante actualmente se encuentra en línea con la tasa real neutral.

Por otro lado, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió, por mayoría de 4 de 5 votos, reducir el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria en 25 puntos base y ubicarla en un nivel de 7.00%. De esta manera, la tasa de referencia se encuentra todavía en terreno restrictivo (según las previsiones de Banco de México), aunque ya cercana a un nivel más neutral (la tasa real neutral estimada por Banxico al 28/ago/24 es de 2.7% ±0.9%, y la nominal es de 5.7% ±0.9%, asumiendo que la inflación converja al 3%).

En este sentido, conviene señalar que, durante la segunda quincena de noviembre, la inflación general se ubicó en 3.99%, aunque la inflación de noviembre fue de 3.80%. A diferencia de la Fed, Banxico estima que se alcanzaría el objetivo de inflación del 3% hacia el tercer trimestre de 2026, estimación que ha refrendado a lo largo de este año. Las diferentes apreciaciones respecto de la convergencia de la inflación hacia el objetivo llevaron a una votación dividida (4 votos a 1), con Jonathan Heath votando por mantener sin cambios la tasa de referencia.

Atendiendo a las estimaciones de la Fed, la tasa real ex-ante de la Fed utilizando el PCE esperado es de entre 1.1% y 1.35%, y la de Banxico es de 4.0%; mientras que, en la decisión previa, la tasa real ex-ante de la Fed era de entre 1.15% y 1.4%, y la de Banxico era de 4.25%. En ese sentido, el diferencial real esperado pasó de 2.85%-3.1% a 2.65%-2.9%, una disminución real de 20 puntos base.

Esta disminución en el diferencial real podría implicar un menor soporte para el tipo de cambio por el lado de los diferenciales de tasas, lo que se suma a menores flujos por remesas. Sin embargo, la debilidad generalizada del dólar como consecuencia de otros factores podría implicar que se mantenga la fortaleza del peso mexicano durante los próximos meses. Asimismo, es necesario recordar que la trayectoria de la inflación podría ser considerablemente distinta de la trazada por ambos bancos centrales.

