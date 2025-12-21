Nu México, Klar y Stori ya impactan en crecimiento de número de cuentas y créditos en el país

La entrada reciente de financieras tecnológicas como Nu México, Klar y Stori al sector regulado de las sociedades financieras populares (sofipo) ya tiene un impacto en el crecimiento del número de cuentas de captación y créditos en el país.

Si bien el sector bancario se mantiene como líder indiscutible en estos y otros productos y servicios financieros, las sofipos (principalmente las tres referidas) van ganando mercado.

Cabe recordar que Nu México ya recibió la licencia para operar como banco en el país, aunque le falta obtener el aval para el inicio de operaciones como tal. En tanto que Klar, holding de la sofipo en México, adquirió recientemente Bineo, el banco digital de Banorte.

De acuerdo con el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2025 dado a conocer el viernes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del 2024, el número de cuentas de captación en el país se ubicó en cerca de 179 millones de contratos, lo que representó un crecimiento de 10% respecto al 2023.

El documento destaca el crecimiento que tuvieron las sofipos, pues reportaron un crecimiento de poco más de 10.2 millones de cuentas de captación en el periodo, respecto a las 10.6 millones que tenían al cierre del 2023, lo que significó 96% más cuentas, producto de que algunas financieras digitales han adquirido o se han fusionado con instituciones de microfinanzas.

“Particularmente ha destacado Nu México Financiera, pues su número de cuentas de captación se triplicó en comparación con el 2023, aumentando en poco más de siete millones de cuentas”, señala.

Así, con base en el informe, al cierre del 2024, de las casi 179 millones de cuentas de captación que había en el sistema financiero mexicano, la banca múltiple tenía 118 millones, 66% del total; mientras que la banca de desarrollo (principalmente por el Banco del Bienestar) 23.1 millones o 13%; el sector de las sofipos 20.8 millones o 12%; y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) 17.1 millones o 10 por ciento.

En el 2023, la proporción era de 69% para la banca; 14% para la banca de desarrollo; 10% para las socaps, y 7% para las sofipos.

Fuerte incremento en depósitos a la vista y plazo

El reporte resalta que el crecimiento en el número de cuentas de captación dentro de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular (ECAP), al cual pertenecen las sofipos, pero también las socaps, ha sido impulsado tanto por los segmentos de vista y plazo.

En el primer caso, las cuentas de depósito a la vista crecieron 70% del 2023 al 2024, al pasar de 12.8 millones a 21.7 millones; mientras que en las de plazo el incremento anual fue de 87%, pasando de 2.1 millones a más de 4 millones.

En el caso de la banca, el crecimiento en las cuentas tradicionales fue de apenas 3% en el periodo, y una caída de 17% en las de plazo.

De manera específica, Nu México Financiera cerró el 2024 con 9.4 millones de cuentas de captación, cuando un año antes tenía apenas 2.4 millones. Mientras que Klar cerró el año pasado con 2.5 millones de contratos de este tipo.

Duplican su participación en créditos

El Panorama Anual de Inclusión Financiera 2025 puntualiza que al cierre del 2024, el número de créditos a personas físicas en el país -de parte de entidades reguladas-, fue de 81.6 millones, lo que implicó un incremento de 16% respecto al 2023.

Detalla que una de las principales causas del crecimiento del número de créditos en el 2024, fue la colocación realizada por las sofipos Nu México, Stori y Klar, que reportaron un poco más de 9.4 millones de financiamientos entre las tres.

“Esta cifra representó el 73% de los créditos otorgados por las EACP y, específicamente, el 95% del total de créditos dispersados por las sofipos”, puntualiza.

De esta manera, mientras en el 2023 la banca múltiple tenía 62.7 millones o el 89% de los créditos a personas; las sofipos 4.2 millones o 6%; las socaps 2.8 millones o 4% y la banca de desarrollo 800,000 y el 1%; para el 2024 la proporción pasó a 68 millones o el 83% del total; 9.9 millones o 12%; 2.9 millones o 4% y 800,000 o 1%, respectivamente.

En tarjetas, el principal incremento

El documento precisa que, entre las EACP, las tarjetas de crédito presentaron la mayor demanda de la población.

Y es que del 2023 al 2024, el número de plásticos otorgados por las EACP -principalmente las sofipos-, pasó de 3.4 millones a 8.8 millones, un crecimiento superior al 100% en el periodo.