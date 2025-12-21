Tras fallida reforma tributaria, Colombia emite bonos por 6,000 mdd

El Ministerio de Hacienda de Colombia anunció este viernes la venta de títulos de tesorería, denominados TES, a un inversionista extranjero por 6,000 millones de dólares, equivalentes a 23 billones de pesos colombianos. Se trata de la operación por la suma más alta hasta ahora registrada.

La cartera señaló que el monto por el cual se concretó la operación permitirá reducir las necesidades de financiamiento a los que se enfrentará la nación en el 2026 luego de la caída de la reforma tributaria, que dejó un hueco en el presupuesto general de la nación de 16.3 billones de pesos (unos 4,253 millones de dólares).

“Con esta operación se inicia una importante relación comercial que refleja un voto de confianza no solo en el mercado de deuda pública, sino en los fundamentales de la economía colombiana”, detalló el Ministerio de Hacienda.

El anunció se dio después del cierre del programa de emisión de títulos de tesorería de corto plazo, TCO, por 380,000 millones de pesos a un año.

El presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta de X a la senadora María Fernanda Cabal, luego de que la congresista criticara la venta de TES por 23 billones de pesos y cuestionara la situación fiscal del Gobierno. En su mensaje, el mandatario rechazó las afirmaciones de la senadora y defendió la operación, señalando que las críticas parten de un desconocimiento sobre el manejo de las finanzas públicas.

Petro aseguró que la colocación de deuda no refleja falta de caja ni desorden fiscal, sino una estrategia para garantizar liquidez y estabilidad financiera en un contexto complejo.

El cruce de mensajes se da en medio de un debate más amplio sobre la política fiscal del Gobierno, tras la venta récord de TES y la filtración de propuestas de nuevos impuestos.

Las reacciones

José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos (Anif), reaccionó al anuncio del Ministerio de Hacienda y calificó la jornada como un “viernes negro en lo fiscal”. Según el directivo, la emisión privada a tasas cercanas a 13%, se realizó en una operación que consideró poco transparente y que, a su juicio, refleja una deficiente programación fiscal y problemas de liquidez del Gobierno.

López también advirtió sobre la filtración de un borrador de decreto de emergencia económica que incluiría medidas como un impuesto al patrimonio empresarialfigura inexistente en la mayoría de los países. Para Anif, este tipo de propuestas envían señales negativas al mercado.

Aunque señaló que es probable que dicha emergencia económica no prospere, advirtió que, mientras se mantenga en discusión, los mayores impuestos afectarían la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

Por su parte, Mónica Higuera Garzón, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera, URF, señaló que los bonos vendidos el viernes tienen vencimientos en 2029, 2033, 2035 y 2040, y ofrecen rendimientos de 12.99%, 13.05%, 13.24% y 13.32%, respectivamente, de acuerdo con datos de la Bolsa.

Juan Camilo Restrepo, abogado y exministro de Agricultura, también se pronunció en su cuenta de X y advirtió que “el desorden fiscal rige” en el país. Según señaló, el Gobierno se endeudó por 6,000 millones sin informar la tasa de interés, lo que calificó como una cifra astronómica y una muestra de una política de endeudamiento desbordada, tras el abandono de la regla fiscal.