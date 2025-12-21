Copa Africana de Naciones: glamour aún incompleto

El futbol africano tiene matices muy marcados desde hace años. Por una parte, talento regado en los mejores equipos del planeta; por otra, líos institucionales de su gente de pantalón largo.

La Copa Africana de Naciones (AFCON) 2025 es un reflejo de esa ambigüedad. Al mismo tiempo en que ha logrado avances significativos en temas económicos, como bolsas de premios y patrocinios, sigue lidiando con problemas de los dirigentes de sus federaciones, lo que termina ensuciando la percepción desde otras latitudes.

Del 21 de diciembre al 18 de enero, Marruecos alberga la edición 35 de la AFCON con 24 participantes, incluyendo siete con boleto seguro para el Mundial 2026 en Norteamérica (Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica; República Democrática del Congo también jugará la AFCON y el repechaje intercontinental al Mundial).

La Confederación Africana de Futbol (CAF) y su patrocinador principal, Total Energies, anunciaron que en esta edición el campeón recibirá 10 millones de dólares. Eso significa un aumento del 43% respecto al último evento, en 2023, y del 100% respecto al penúltimo, en 2021.

Es el tercer premio más alto dentro de las seis confederaciones que integran a la FIFA, sólo detrás de los más de 30 millones de dólares para el campeón de Europa (Eurocopa) y de los 16 para el de Sudamérica (Copa América).

Además, la CAF confirmó que la Copa Africana se celebrará cada cuatro años a partir de ahora y no cada dos, como había sido prácticamente desde su inicio en 1957. El objetivo es la sostenibilidad financiera.

“Con esta nueva administración vamos a ganar más dinero del que podríamos haber ganado cada dos años. Es injusto para los jugadores africanos que estén enfrascados en peleas con sus entrenadores y clubes porque tienen que venir”, expresó el presidente de la CAF, Patrice Motsepe.

África cuenta con una larga lista de futbolistas que son estrellas en el Viejo Continente, donde se disputan la Champions League, Premier League, LaLiga y otras competencias de máxima exigencia.

Mohamed Salah (Liverpool), Achraf Hakimi (PSG) y Victor Osimhen (Galatasaray) son algunos de los más reconocidos en la actualidad, entre otros que convierten a la AFCON en un torneo altamente apetecible en todo el planeta.

Es por ello que la CAF logró pactar un récord de 20 socios para transmitir el torneo dentro de 30 territorios europeos, en asociación con la prestigiosa compañía internacional IMG.

Sin embargo, es complicado que los clubes europeos suelten con facilidad a sus jugadores para viajar a la Copa Africana cada dos años entre diciembre y enero, justo cuando se encuentran a la mitad de diversas competencias.

Las reglas de FIFA sostienen que los jugadores deben integrarse a sus selecciones, tratándose de competencias oficiales como la AFCON, hasta dos semanas antes, aunque hay posibilidad de acuerdos entre las federaciones.

Finalmente, la AFCON 2025 sí cuenta con todas sus estrellas, pero el problema proviene, más bien, de cuestiones internas.

Eternas controversias

Si bien el futbol africano ha dado pasos en cuanto a transparencia organizacional, se siguen viendo problemas serios en diferentes federaciones, los cuales afectan a jugadores, entrenadores y demás personal.

Rumbo a la AFCON 2025, Camerún y Uganda fueron de las que más llamaron la atención por problemas extracancha.

En el caso de los cameruneses, la reciente elección del ex futbolista Samuel Eto’o como presidente de su federación fracturó a la selección. Despidió al entrenador en turno, Marc Brys, y puso a David Pagou, pero Brys argumentó que nunca recibió un cese oficial y, por tanto, envió su lista de convocados a la AFCON junto a la de Pagou.

En la lista de Pagou quedaron descartados algunos de los jugadores más destacados de Camerún en últimos años, como André Onana, Vincent Aboubakar y Eric Choupo-Moting, por supuestas diferencias con Eto’o.

Respecto a Uganda, los jugadores no acudieron al entrenamiento un día antes del inicio de la AFCON a manera de protesta por supuestos adeudos de bonos de su federación.

El futbol africano dio tres importantes golpes de autoridad con Marruecos como máximo protagonista en años recientes. Primero, logró la mejor participación de una selección de África en un Mundial al finalizar en cuarto lugar en Qatar 2022; luego ganaron el Mundial Sub 20 de la FIFA por primera vez y la Copa Árabe después de 13 años.

Sin embargo, sus dirigentes siguen sin tener un rendimiento completo como el que muestran los jugadores en los mejores equipos del mundo.

Máximos campeones en la historia de la AFCON

*Egipto (7; último en 2010)

*Camerún (5; último en 2017)

*Ghana (4; último en 1982)

*Nigeria (3; último en 2013)

*Costa de Marfil (3; último en 2023)