Fórmula 1 elevó récord de asistencia a 6.7 millones

La emoción de la temporada 2025 de Fórmula 1, que trascendió hasta el último día con el dramático triunfo de Lando Norris sobre Oscar Piastri y Max Verstappen en Abu Dabi, también se reflejó en récords de afluencia y base de aficionados.

La máxima categoría de automovilismo compartió el balance numérico de su temporada 2025, luego de 24 carreras entre marzo y diciembre.

Entre los récords destaca el de asistencia: 6.7 millones entre los autódromos de 21 países, recordando que Italia (Imola y Monza) y Estados Unidos (Miami, Austin y Las Vegas) repiten dentro del calendario.

En 2019, la última temporada antes de la pandemia por covid, la Fórmula 1 registró 4.2 millones de asistentes. Después de un par de años con restricciones, fueron 5.7 millones en 2022, 6 millones en 2023 y el récord era de 6.5 millones en 2024.

Además, la organización señaló que 19 de las 24 carreras de 2025 contaron con sold out y que en 11 se impusieron récords locales de asistencia.

“Cuatro fines de semana atrajeron a más de 400,000 asistentes, incluidos el Gran Premio de Australia (465,000) y Gran Bretaña (500,000). Diez más registraron asistencias superiores a 300,000, incluidos el Gran Premio de Bélgica (389,000), Italia (369,000) y Canadá (352,000)”, mencionó el comunicado oficial a un par de semanas de cerrar la temporada.

La escudería McLaren fue la gran protagonista al conquistar tanto el Mundial de Pilotos, con Lando Norris, como el Mundial de Constructores entre él y Oscar Piastri. No conseguían ese doblete desde 1998.

“Ha sido un año fenomenal”, evaluó el CEO de Fórmula 1, Stefano Domenicali, después del balance numérico de 2025.

“Lo más increíble es que hemos tenido tres momentos distintos en los que todos creían que el campeonato estaba decidido. Primero, antes de las vacaciones de verano, parecía que Piastri sería campeón del mundo. Luego, en octubre, parecía que Norris lo conseguiría. Y a mediados de noviembre, Verstappen (Red Bull) tenía una misión y parecía que iba a ganar”.

Max Verstappen buscaba su quinto título consecutivo en el Mundial de Pilotos, una hazaña que, hasta el momento, sigue siendo autoría en solitario de Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2003 y 2004).

Esa competencia tripartita tan reñida hasta final de temporada también impactó en la base de aficionados global de la Fórmula 1, que alcanzó otro récord con 827 millones. Significa un aumento del 12% respecto a 2024.

En esa base resaltan dos clasificaciones: edad y género. De acuerdo con el reporte oficial, 43% de todos los aficionados tienen 35 años o menos, mientras que el 42% son mujeres.

“Este es mi quinto año en el puesto y si miro atrás la evolución que hemos tenido es increíble. Estamos trabajando duro para aumentar el espectáculo fuera de la pista a través de entretenimiento, zonas para fanáticos, activaciones deportivas y música para apoyar el espectáculo principal en la pista”, complementó Domenicali.

“El año que viene Madrid se unirá a la familia y estamos negociando con otros países la posibilidad de unirse también. Muchos quieren formar parte de nuestro evento, pero estamos trabajando arduamente para que el calendario sea más sostenible, también en cuanto al flujo de carreras”.

El impacto también se dio en la parte digital, con más de 2,300 millones de interacciones en redes sociales. Con esto, la Fórmula 1 superó a la NBA, Champions League, NFL y Premier League, según su comunicado.

Tiktok fue la red con mayor crecimiento de seguidores respecto a 2024 con 91%, seguido de Youtube con 53%, Facebook con 51%, Instagram con 25% y X (antes Twitter) con 1%. La comunidad digital total es de 114.5 millones, lo que representa 19% más que la temporada pasada.

Por otra parte, la competencia logró acuerdos de renovación con ocho Grandes Premios, siendo Austria el de mayor longevidad hasta 2041.

La temporada 2026 comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia y, si todo marcha correctamente, concluirá el 6 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos, contando con 24 carreras programadas al igual que en 2025.

En el caso de México, el interés regresará de la mano de Checo Pérez, piloto que se tomó una temporada sabática pero que regresará con la nueva escudería de Cadillac.