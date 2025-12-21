Gobierno de Puebla coadyuva a procuración de justicia con respeto a la autonomía de poderes

- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció el trabajo del personal de la Fiscalía General del Estado.

- Su labor ha contribuido a la recuperación de hidrocarburos para lograr la pavimentación 5 mil calles en Puebla, aseguró el mandatario.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Fortalecer a la Fiscalía General, objetivo prioritario del Gobierno del Estado, para contribuir con la política de la Presidenta Sheinbaum en materia de seguridad y generar entornos de paz, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

El mandatario estatal reconoció al personal de la Fiscalía General, al señalar que han contribuido a la recuperación de hidrocarburos, lo que permitirá pavimentar 5 mil calles en la entidad. “Agradezco la labor que realizan en coordinación con la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina”, expresó.

La Fiscalía es el ente del Estado poblano más profesionalizado del servicio público. Armenta refrendó el permanente respeto a su autonomía y remarcó la sensibilidad social de las y los integrantes, para atender a la población con cercanía y humanismo.

La población exige justicia en su sentido más amplio, por ello, el gobernador Alejandro Armenta, resaltó que su gobierno se guía bajo tres principios: justicia, seguridad y riqueza comunitaria, para que todos tengan las mismas oportunidades de salir adelante.

En su mensaje, la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, reconoció la cercanía y sensibilidad del gobernador Alejandro Armenta, y el respaldo brindado para consolidar la procuración de justicia. Destacó que el personal de la institución representa el rostro humano de la Fiscalía, al atender de manera directa a las y los poblanos.