Proponen creación de una fiscalía especializada para delitos contra adultos mayores

Ante casos como el abandono de una mujer adulta mayor en silla de ruedas a orillas de una carretera en Tamaulipas, la bancada de MC en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia Contra Adultos Mayores.

La propuesta planteada por el diputado naranja Eduardo Gaona, plantea una reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), para que la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra Adultos Mayores este adscrita a esta dependencia, pero con autonomía técnica y de gestión, para atender de manera integral los casos de violencia física, patrimonial, psicológica, y de omisión de cuidados, así como aquellos vinculados a redes delictivas o de explotación de adultos mayores.

Según el legislador, hay cifras oficiales de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022), que indican que, al menos, el 31% de los adultos mayores han sufrido algún tipo de maltrato, principalmente psicológico, económico y físico.

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado un aumento sostenido en denuncias por abandono, despojos patrimoniales y violencia intrafamiliar hacia este grupo etario.

“La vejez, entendida como una etapa de vulnerabilidad progresiva, exige respuestas institucionales específicas que garanticen el acceso a la justicia, la reparación del daño y la prevención de delitos. Sin embargo, actualmente no existe una Fiscalía especializada a nivel federal que concentre esfuerzos de investigación, persecución y coordinación interinstitucional frente a estos delitos”, dijo.

Añadió que la Ley de la Fiscalía General de la República ya reconoce diversas Fiscalías Especializadas, en materia de derechos humanos, en desaparición forzada, en delitos electorales, entre otras, por lo que destacó la importancia de crear una nueva Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra Adultos Mayores.

“El catálogo actual no contempla una instancia dedicada a la violencia hacia las personas adultas mayores, lo cual genera una laguna institucional frente a una problemática creciente y sistemática”, finalizó.