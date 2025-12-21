Verificación de identidad debe evolucionar en el 2026, tras incremento del fraude digital

El fraude de identidad alcanzó en el 2025 un punto crítico a nivel global, exponiendo debilidades estructurales en los sistemas de verificación de identidad utilizados por bancos, empresas fintech y otras organizaciones financieras.

De acuerdo con un resumen publicado por Regula, desarrollador global de soluciones de verificación de identidad y dispositivos forenses, los datos recopilados a lo largo del año muestran que la identidad digital se consolidó como el principal frente de ataque, en un entorno marcado por el uso creciente de Inteligencia Artificial, la exposición masiva de credenciales y una erosión sostenida de la confianza digital.

El análisis forma parte de la herramienta “2025 Identity Fraud by Numbers”, que consolida información de diversas fuentes de investigación globales, junto con estudios propios de Regula, con el objetivo de identificar los riesgos que marcaron el 2025 y anticipar las prioridades de seguridad para el 2026.

Los hallazgos apuntan a que el fraude de identidad dejó de ser un conjunto de incidentes aislados para convertirse en un problema interconectado que afecta de forma directa a instituciones financieras, proveedores de pagos y plataformas digitales.

Uno de los principales hallazgos del informe es que los procesos de verificación de identidad continúan siendo el componente más presionado dentro de la arquitectura de seguridad de bancos y fintech.

Durante el 2025, muchos ataques no se apoyaron en vulnerabilidades técnicas complejas, sino en fallas en los mecanismos de autenticación, como el uso de contraseñas obsoletas, controles inconsistentes o herramientas de verificación fragmentadas.

En este contexto, los atacantes aprovecharon grandes volúmenes de datos de identidad expuestos para reconstruir perfiles digitales completos y ejecutar ataques de alto impacto. Para las instituciones financieras, esto significó que una sola credencial comprometida podría derivar en phishing, toma de cuentas o accesos no autorizados a información de clientes.

El análisis de Regula subraya que, en numerosos incidentes relevantes, los controles de identidad representaron el eslabón más débil de la cadena de seguridad, por encima de la infraestructura tecnológica.

Desafíos crecientes

El uso de Inteligencia Artificial amplificó estas vulnerabilidades. Durante el 2025, las herramientas basadas en IA facilitaron la creación de identidades sintéticas y estafas más difíciles de detectar, como llamadas de voz deepfake que imitan a personas reales.

Para bancos y fintech, este tipo de ataques elevó la complejidad de los procesos de incorporación de clientes y autenticación.

Este escenario reforzó la importancia de la verificación de identidad como un componente central de la prevención del fraude. Más allá de un requisito operativo, la capacidad de confirmar la autenticidad de documentos y usuarios se convirtió en un factor clave para reducir riesgos financieros y proteger la relación con los clientes.

El informe señala que, en el 2025, la percepción de que los intentos de fraude son inevitables llevó a un cambio en las decisiones de los usuarios.

Tras un incidente de seguridad, las personas son más propensas a abandonar una institución y a elegir bancos o proveedores de pagos en función de su capacidad para prevenir el fraude, más que por criterios de precio o conveniencia.