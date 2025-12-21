Mientras la informalidad no se reduzca, la demanda de circulante seguirá siendo alta: Cepal

La importante proporción de mexicanos que integran al sector informal de México es tan grande que genera un uso intensivo de efectivo que resulta poco sensible a la tasa de interés, reconoció el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Xirinachs.

En países como Estados Unidos, China y Japón, la posición de la tasa puede incentivar un mayor uso de créditos y recursos aceleradores del consumo y crecimiento, cuando está en terreno expansivo, o limitarlo si la posición de la tasa es restrictiva o alta.

“La demanda de efectivo en México es poco sensible a la tasa de interés. Se esperaría que las tasas altas de interés desincentiven mantener efectivo, sin embargo, en la práctica, gran parte del efectivo en México no compite con instrumentos financieros (Cetes, pagarés, fondos, etc.)”, explicó.

De acuerdo con cifras del Banco de México, los billetes y monedas en circulación, así como depósitos bancarios de cuenta corriente, llegaron a un nivel de 3 billones 3 millones 463,452 pesos, al corte del 11 de diciembre del 2025.

Este saldo de la base monetaria en circulación, se encuentra 7.8% arriba del nivel demandado en el mismo lapso del año pasado, se convierte en el registro más alto observado en el citado agregado monetario en lo que va del año, y su incremento anual es poco más del doble de la variación de inflación registrada durante noviembre que registró una variación anual de 3.80 por ciento.

“Quienes operan predominantemente en efectivo no tienen acceso, confianza o incentivos para moverse a instrumentos bancarios. Por ello, el canal de sustitución por tasas de interés es débil”, subrayó el experto.

Remesas y tipo de cambio también presionan

Entrevistado por El Economista, señaló que una parte importante de las remesas que llegan país se convierte rápidamente en efectivo, lo que también incentiva la demanda por éste.

De acuerdo con el experto, después de la pandemia por Covid-19 se ha creado una demanda precautoria que se traduce en una mayor preferencia de los hogares y pequeños negocios por tener efectivo disponible.

Comentó que la estabilidad de la paridad del peso frente al dólar (y la reciente apreciación) también ha sido un factor para la demanda de circulante. La flexibilización reciente de la tasa de interés refuerza, pero no origina, el fenómeno, responde de forma pasiva a la demanda del público. El crecimiento del efectivo no implica una postura monetaria laxa. Mientras no se acelere el crédito, no se desanclen expectativas y no repunte la inflación, el aumento del circulante es consistente con la política monetaria.

Los argumentos de Banxico

La información del Banco de México muestra que en el transcurso del año, la tasa de fondeo ha incrementado en una proporción, promedio, de 8.6% anual que ha sido explicada solo en dos ocasiones por el banco central.

Una el 16 de abril, cuando se presentó un incremento en la demanda que refleja parte del efecto estacional asociado al periodo de Semana Santa y Pascua. Así como el 14 de noviembre, argumentó en su estado de cuenta semanal que la demanda de efectivo estuvo asociada al efecto del programa de descuentos para consumo denominado “Buen Fin”, así como el efecto estacional asociado al feriado del 20 de noviembre.

“Mientras la informalidad no se reduzca de forma estructural, la demanda de circulante seguirá siendo alta”, señaló.