Francia, sin presupuesto para el próximo año

Es probable que el presupuesto del 2025 se traslade al nuevo año mientras continúan los debates en ambas cámaras.

“Por lo tanto, el Parlamento no podrá votar el presupuesto para Francia antes de fin de año”, declaró el primer ministro Sébastien Lecornu en X después de que senadores y miembros de la Cámara Baja no pudieran ponerse de acuerdo.

Francia, la segunda economía más grande de la eurozona, está bajo presión para controlar su déficit y su creciente deuda, los esfuerzos se han visto obstaculizados por el estancamiento político.

Lecornu fue nombrado en septiembre (y luego renombrado el mes siguiente tras dimitir) después de que sus dos predecesores fueran derrocados por el parlamento por medidas de recorte de costos.

Se había comprometido a aprobar un presupuesto antes de fin de año, pero no a utilizar un poder constitucional para imponerlo sin una votación parlamentaria, como se hizo en años anteriores.

En una victoria para Lecornu, los legisladores adoptaron el martes por un estrecho margen el presupuesto de seguridad social, parte de un plan de gasto más amplio, posponiendo una impopular reforma de las pensiones hasta el 2028.

Pero no han podido aprobar el presupuesto estatal, por un tira y afloja entre un Senado de derechas que quiere recortar costos y una Cámara Baja sin mayoría en la que la izquierda ha exigido más ingresos fiscales.

Lecornu dijo que a partir del lunes reunirá a “los principales líderes políticos para consultarles sobre el camino a seguir”.

El equipo de Lecornu dijo a la AFP que el gobierno buscará aprobar una llamada “ley especial” para trasladar temporalmente el presupuesto de 2025 al nuevo año mientras continúan los debates.

La ley especial permitiría al estado continuar recaudando impuestos después del 1 de enero, lo que efectivamente le permitiría seguir pagando los salarios de los funcionarios públicos.