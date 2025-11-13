Lectura 1:00 min
EU sanciona a miembros de la familia Hysa por usar casinos para lavar para el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a miembros de la familia Hysa de México, alegando que utilizaron su imperio de casinos y restaurantes como fachada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a 27 individuos y entidades, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso medidas para cortar el acceso de 10 establecimientos mexicanos de juegos al sistema financiero de EU.
